Аваков потужно виступив з трибуни Ради і відзвітував про гучні НП

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 5 червня виступив з трибуни Верховної ради. Він прозвітував про скандал зі зґвалтуванням у Кагарлику, в якому підозрюють поліцейских, перестрілці в Броварах і вбивстві Кирила Тлялова.

Глава МВС нагадав хронологію подій, розповів, на якому етапі перебуває розслідування і показав статистику роботи Національної поліції. Згідно зі звітом, відносно поліцейських за 2019 і п'ять місяців 2020 року порушено понад 1037 кримінальних справ (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Згвалтування в Кагарлику

За словами Авакова, деякі намагаються проводити аналогію НП в Кагарлику зі згвалтуванням у Врадіївці в 2013 році. Однак зараз ситуація принципово інша, впевнений глава МВС.

Арсен Аваков

"Врадіївку намагалися приховати – ми не приховуємо нічого. Двох негідників негайно затримали, на місце події була викликана слідча група Державного бюро розслідувань. Відділ поліції повністю розформований. На наступний день поліція оприлюднила інформацію для суспільства. Менш ніж за годину ми затримали злочинців з моменту повідомлення", – підкреслив Аваков.

Хронологія подій в Кагарлику

Хронологія подій в Кагарлику

На даний момент у справі розслідування проводить ДБР при повному сприянні з боку Національної поліції. Крім того, Нацполіція проводить власне службове розслідування.

Аваков зазначив, що після НП були зроблені висновки щодо недоліків в роботі інспекції з особового складу Національної поліції. В результаті були введені зміни, зокрема:

у всіх підрозділах поліції буде введена система повної відеофіксації слідчих дій;

буде повністю переглянутий кадровий склад інспекції по особовому складу. Туди будуть залучені працівники з досвідом роботи в операційних підрозділах;

буде підвищена зарплата і матеріально-технічне забезпечення самої інспекції, надані автомобілі для перевірок, засоби для фіксації порушень, камери;

інспекції буде надано право перевіряти будь-які підрозділи і окремих працівників під час несення служби в будь-який час доби;

при професійному відборі кандидатів на службу в поліції при конкурсах буде проводитися додаткове психологічне обстеження за новітніми методиками щодо виявлення прихованих ознак агресивності поведінки;

Міністр розповів, що за 2019 і п'ять місяців 2020 року за матеріалами Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіціі розпочато 1 037 кримінальних проваджень щодо поліцейських, в ході яких повідомлено 482 підозри. Аваков зазначив, що це майже два кримінальних провадження і одна підозра в день. Також складено 1 206 адміністративних протоколів стосовно поліцейських за порушення антикорупційного законодавства. За негативним обставинам з поліції було звільнено 178 осіб.

Робота Нацполіціі

"Однак не можна забувати, що в поліції працюють десятки тисяч поліцейських, які вірно служать Україні, захищають закон, розкривають злочини і виконують бойові завдання в зоні ООС, ризикуючи життям і здоров'ям.

Рівень довіри українців до системи МВС

Я звертаюся до вас, народні депутати, не звинувачувати весь 130-тисячний колектив Національної поліції через декілька негідників. Переважна більшість поліцейських – гідні люди, вірні присязі", – сказав Аваков.

Перестрілка в Броварах

У справі про перестрілку 29 травня в Броварах Київської області проходять 67 підозрюваних. Глава МВС навів статистику у справі станом на ранок 5 червня:

44-м учасникам конфлікту повідомлено про підозру (у тому числі – 5 заочно);

39 особам обрані запобіжні заходи:

29 – тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави;

2 – тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави;

5 – цілодобовий домашній арешт на 60 діб;

3 – домашній арешт у нічний час.

За словами Авакова, на місці перестрілки поліція затримала 11 підозрюваних. Згодом на шляху до Вінниці, за місцем проживання та роботи, було затримано ще понад два десятки осіб з числа учасників.

"У понеділок 1 червня поліція провела ряд дій, у результаті яких у Києві, Броварах та Ірпіні затримано ще 13 осіб, включаючи ватажка – кримінального авторитета на прізвисько "Віха", він же "Журавель". Усі вони брали участь у перестрілці під виглядом місцевих перевізників", – зазначив він.

Глава МВС вважає, що поліцейські адекватно і грамотно відреагували на ситуацію у Броварах.

Звільнення Віталія Марківа

Аваков заявив, що в Україні зроблять все можливе для звільнення із в’язниці Італії українського військового, воїна Національної гвардії Віталія Марківа.

"Звільнення Віталія Марківа – це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста – повністю сфабриковане і є спецоперацією російських спецслужб, яка реалізовується на території Італії", – запевнив глава МВС.

Міністр нагадав, що питання звільнення Марків в Україні винесено на державний рівень. Зокрема, цьогорік у лютому президент Зеленський провів перемовини з главою і прем’єром Італії, а також Папою римським Франциском.

Віталій Марків Пресслужба МВС

Нині ж українська сторона чекає закінчення карантину в європейській країні, після якого має відбутися засідання апеляційного суду.

"Де ми впевнені, що у нас вкрай добрі позиції. І маємо намір продовжити дипломатичні зусилля на рівні між урядами", – додав Аваков.

Він зауважив, що торік було поновлено розслідування щодо обставин вбивства журналіста Роккеллі. А на початку цього – проведено слідчий експеримент, який стовідсотково доказує, що нацгвардієць не міг "ні фізично, ні на відстані" бути причетним до цього злочину.

"Ми докладаємо зусиль. Марків буде вільний. Я дуже хочу, щоб це відбулося цього місяця", – підсумував Аваков.

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