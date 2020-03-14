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14 березня • оновлено в 15:23
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Аваков розповів, як будуть карати під час карантину через коронавірус

2.1т
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Заходи з протидії коронавірусу COVID-2019 в Україні можуть стати ще жорсткішими у зв'язку з поширенням захворювання.

У найближчі дні лікарні і аптеки країни забезпечать масками і антисептиками, а спекулянтів каратимуть. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Президент і уряд прийняв кілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи страхуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть ще жорсткіше", – написав він.

Арсен Аваков

Арсен Аваков

liga.net

За його словами, головною і найважливішою зброєю в боротьбі з вірусом є усвідомлення кожною людиною правил дій в такій ситуації і максимальна соціальна ізоляція.

"При найменших симптомах і підозрі – потрібно самоізолюватись і зв'язатися з медиками по телефону. Пройти тестування. Дуже скоро тести не будуть проблемою – МОЗ зараз робить все можливе і тестування при алгоритмі контролю і симптомах буде доступно всім", – зазначив міністр.

Аваков розповів, як будуть карати під час карантину через коронавірус

Аваков показав статистику летальності діагностованих випадків від COVID-2019 для різних вікових груп і підкреслив, що тільки 20% заражених людей вимагають госпіталізації. Він розповів, що, згідно з досвідом інших країн, інфіковані справляються з хворобою вдома.

"Ваша дисципліна при нездужанні або навіть ураженні вірусом – якщо у вас легка форма – врятує життя тим 5% і 1%, хто вимагає граничної уваги медиків. Це дуже важливо!" – додав міністр.

Аваков розповів, як будуть карати під час карантину через коронавірус

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще чотирьох осіб, серед них двоє дітей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
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