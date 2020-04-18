У Міністерстві внутрішніх справ показали карту вогнищ лісових пожеж в Київській і Житомирській областях.
Її в Twitter опублікував голова МВС Арсен Аваков. Він зазначив, що пожежі стали причиною забруднення повітря в Києві (щоб подивитися карту, проскрольте новину до кінця).
"Причина забруднення повітря навколо Києва (сірим на схемі) – пожежі в Житомирській області", – написав він.
За словами Авакова, вигоріло 7,8 тисяч гектарів лісової підстилки. Всього було 15 вогнищ, ліквідувати вдалося 6, локалізувати – 5, ще 4 – в роботі.
У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що сам ліс не загорівся. Тільки підстилка – суха торішня трава, очерет, а верхова пожежа може виникати тільки при сильних поривах вітру.
"Все буде добре! Упораємося!" – запевнив він.
twitter.com/AvakovArsen
У свою чергу в ДСНС заявили, що загрози об'єкту "Укриття" над четвертим реактором ЧАЕС внаслідок пожеж немає. Радіаційний фон у Києві і області в межах норми
На території Зони відчуження ще залишилися осередки тління пеньків, залишків деревини та одного торф’яника.
Як повідомляв OBOZREVATEL , 17 квітня рівень забруднення повітря різко досяг критичних показників - 380 AQI, що може викликати респіраторні захворювання у населення. Вдень 18 квітня він знову досяг майже того ж показника - 361 AQI.
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