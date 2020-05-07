Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нагородив лікарів системи МВС, які протягом трьох тижнів допомагали італійським колегам у боротьбі із коронавірусом.

Про це повідомили у пресслужбі МВС. Аваков наголосив, що досвід, який отримали лікарі системи МВС та МОЗ, переоцінити неможливо.

“Для мене велика честь подякувати вам та вручити нагороди. Україна отримала не лише повагу італійців, а й колосальний досвід. І неможливо переоцінити те, що ви, попри потенційні загрози, зважилися на це відрядження”, – сказав міністр.

mvs.gov.ua

За сумлінне ставлення до виконання службового обов'язку, професіоналізм, ініціативність і наполегливість та особистий внесок у боротьбу зі світовою пандемією наручним годинником та премією, як зазначається, було відзначено 10 медиків:

лікаря-інфекціоніста з Дніпропетровської області В'ячеслава Бушуєва, який працював за фахом "інфекційні хвороби" у приймальному і пульмонологічному відділеннях, а також у відділені інтенсивної терапії у провінції Марке міста Пезаро. Проводив первинний прийом, діагностику та лікування хворих із підозрою на COVID-19.

mvs.gov.ua

Голову медичної (військово-лікарської) комісії з Волинської області Андрія Власюка, який обстежував хворих у госпітальному відділені Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.

Медичну сестру з Хмельницької області Олену Іваскевич, яка доглядала та годувала важкохворих пацієнтів, зокрема з ураженими ділянками шкіри в лікувальному закладі провінції Марке міста Пезаро.

Заступника начальника госпіталю МВС міста Києва Андрія Мірошниченка, який безпосередньо здійснював первинне обстеження хворих, слідкував за фактично отриманими результатами діяльності при здійснені діагностично-лікувального процесу та обсягом медичної допомоги в лікувальному закладі провінції Марке міста Пезаро.

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

Начальника Центру психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору з Хмельницькою області Андрія Оліпера, який працював у лікарні провінції Марке міста Пезаро до якої доправляли людей виключно з підозрою на коронавірус, знайомився із протоколами лікування та медпрепаратами, що застосовуються для лікування.

Медичну сестру з Дніпропетровської області Юлію П'ятницьку, яка працювала безпосередньо із пацієнтами у лікувальному закладі провінції Пезаро міста Урбіно. Ставила внутрішньо-венозні катетери, робила забір крові на аналізи, заміну кисневих масок. Виконувала роботу щодо проведення дезінфекції, стерилізації та утилізації медичних відходів.

Начальника госпіталю МВС Київської області Юрія Сака, який працював у шпиталі для COVID-позитивних пацієнтів провінції Марке міста Пезаро. Перейняв досвід італійських колег з організації охорони здоров'я в період епідемії.

Старшу медичну сестру Центрального госпіталю МВС Ірину Трофименко, яка безпосередньо брала участь в обстеженні хворих на COVID-19 госпіталю Святої Марії міста Урбіно, здійснювала відповідні медичні маніпуляції, стежила за станом їхнього здоров'я, а також супроводжувала хворих до інших регіонів Італії.

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

Медичну сестру з Хмельницької області Вікторію Чехіру, яка здійснювала догляд за хворими, зокрема з ураженими ділянками шкіри в лікувальному закладі провінції Марке міста Пезаро.

Лікарку-ендокринологиню з Волинської області Софію Черниш, яка здійснювала догляд за хворими у відділені госпіталю Святої Марії провінції Пезаро міста Урбіно.

Лікарі поділилися враженнями від роботи та розповіли, завдяки чому італійцям вдалося знизити захворюваність і подолати пік епідемії.

“Вразила дисципліна, з якою італійці виконували всі правила карантину. Коли ми прибули в Італію, ми не побачили жодної машини, жодної людини, на відміну від того, що ми побачили, повернувшись до Києва. Саме суворість, з якою італійці дотримувались карантину, дозволила їм "збити“ захворюваність у пік епідемії. Тому зараз я прошу всіх виконувати правила власної безпеки, користуватися засобами індивідуального захисту, обробляти руки та поверхні дезінфекторами. Це дуже важливо – берегти себе та дотримуватися правил карантину, і ми поборемо вірус”, – розповів начальник госпіталю МВС Київської області Юрій Сак.

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

mvs.gov.ua

Очільник МВС відзначив позитивну динаміку в боротьбі з коронавірусом та не останню роль в цьому процесі місцевої влади.

“Україна демонструє одну із найкращих динамік у Європі, тож її важливо втримати. Я вважаю, що рішення про зняття карантинних обмежень мають ухвалюватися з урахуванням розвитку епідемій в кожному регіоні країни. 11 травня – чергове випробування, початок послаблення карантинних обмежень, але необхідно продумати кожен крок, щоб усе було безпечно. Тому кожен із вас має передавати отриманий досвід на своєму місці”, – наголосив Аваков.