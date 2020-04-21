Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вручив нагородний годинник марки "Клейнод" громадянину Роману Українцю, який зафільмував підпалювачів сухостою на Київщині.

Про це у своєму Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, саме завдяки небайдужій громадській позиції цього чоловіка правоохоронці змогли знайти та затримати порушників.

"Зараз їм висунута підозра за статтею 245 Кримінального кодексу "Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу"", – зазначив Геращенко.

"Роман – звичайний український хлопець. Народився у Прикарпатті. Пройшов строкову службу в ЗСУ. Одружений, має чотирирічну донечку. Працює в компанії, що оптом торгує товарами та кормами для тварин. Закликаю всіх громадян бути такими ж небайдужими, як Роман Українець!" – наголосив заступник міністра.

Також він зазначив, що тільки спільними зусиллями народ, поліція та вогнеборці зможуть "попередити і зупинити підпали лісів в нашій країні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологиня потужно звернулася до української влади із закликом жорсто покарати підпалювачів сухостоїв. Вона вважає, що палії мають понести кримінальну відповідальність і відшкодувати збиток, завданий довкіллю