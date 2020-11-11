Аваков хоче дозволити поліції частіше застосовувати електрошокери. Відео

Кабінет міністрів України направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає більш широке застосування співробітниками правоохоронних органів електрошокерів.

Відповідний проект був ініційований міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і затверджений на засіданні уряду 11 листопада, повідомляється на сайті МВС (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Документом пропонується додати до статті 45 закону України "Про Національну поліцію" пункт, які дозволяє поліцейським ширше застосовувати електрошокові пристрої контактної і контактно-дистанційної дії.

Їх пропонують використовувати для затримання осіб, які:

вчинили адміністративне або кримінальне правопорушення і надають при цьому фізичний опір поліцейському;

скоїли тяжкий або особливо тяжкий злочин і намагаються втекти,

надають збройний опір або намагаються втекти з-під варти,

озброєним особам, які загрожують застосуванням зброї та інших предметів, які загрожують життю або здоров'ю людей, в тому числі поліцейського.

Аваков підкреслив, що в більшості країн світу такі пристрої використовують в якості альтернативи вогнепальній зброї.

"Протягом двох років фахівці МВС проводили дослідження, узгоджували використання таких пристроїв з Мін'юстом, вивчали досвід країн, зокрема, Великої Британії", – зазначив міністр.

Глава МВС додав, що відомство отримало першу партію сучасних електрошокерів.

"Застосування електрошокових пристроїв контактної і контактно-дистанційної дії – це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною або травматичною зброєю", – пояснив також Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України погодив проєкт постанови про внесення змін до положення про Національну поліції. Ним пропонується дозволити правоохоронцям слідкувати за нерозмитненими авто на території України і тим, аби громадяни не займалися їхнім незаконним розукомплектуванням.