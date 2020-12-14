Аутоантитіла викликають тривалий і "важкий" COVID-19 – дослідження

Екстремальний рівень аутоантитіл в імунній системі людини може викликати "важкі" симптоми коронавірусу і викликати тривалий COVID-19.

Вчені з'ясували, що пацієнти з коронавірусом мають велику кількість аутоантитіл у своїй крові, які блокують антитіла організму і атакують кілька ділянок, включно з мозком, кровоносними судинами й печінкою, пише Daily Mail.

Це могло б пояснити, чому деякі хворі на коронавірус відчувають довготривалі симптоми, як-от втома, задишка і проблеми з мозком.

Дослідники Єльського університету підрахували кількість аутоантитіл у крові 194 лікарняних працівників і пацієнтів з COVID-19 і порівняли з 30 здоровими співробітниками. Вони виявили, що у неінфікованих людей було набагато менше аутоантитіл, ніж у тих, у кого був вірус.

Інша серія тестів виявила, що люди з великою кількістю аутоантитіл, які атакують ті самі органи, які зазвичай пошкоджені у хворих на COVID-19, відчували сильніші симптоми. Вчені побоюються, що негативні наслідки атаки аутоантитіл можуть тривати протягом тривалого часу, викликаючи тривалий перебіг коронавірусу.

COVID-19 описується як короткострокова хвороба, викликана інфекцією нового коронавірусу SARS-Cov-2. За словами експертів ВООЗ, люди одужують у середньому протягом двох тижнів. Однак стає все більш очевидним, що це стосується не всіх, і що двотижневий період є тільки фазою гострого захворювання.

Аутоантитіла – антитіла, здатні взаємодіяти з аутоантигенами, тобто з антигенами власного організму. Можуть утворюватися спонтанно або внаслідок перенесених інфекцій.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні збільшується кількість "важких" хворих пацієнтів із коронавірусною інфекцією віком до 30 років, розповіла провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська. За її словами, ще два місяці тому такої ситуації в країні не було.