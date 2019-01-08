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''Атракціонні гірки'': синоптик попередила про примхливу погоду в Україні

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Українців найближчим часом чекає волога і морозна погода. Водночас температура повітря обіцяє "атракціонні гірки".

Такий прогноз на своїй сторінці у Facebook дала синоптик Наталія Діденко. За її словами, у середу, 9 січня, холод утримається: уночі -7... -14 градусів, на півночі і в центрі до -16 градусів. Сніг – на Заході, Півночі і в Криму.

10 січня – потепління до відлиги, на Півночі та Заході -1... -4 градуси. Сніг, на півдні – з дощем.

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''Атракціонні гірки'': синоптик попередила про примхливу погоду в Україні

НТН

11 січня – знову похолодання, тільки на Сході і Півдні -2... +3 градуси. Опади по всій території України, на Заході – у більшості сухо.

12 січня – уночі морозно, вдень у суботу і протягом доби 13 січня, на Маланки, відчутно потеплішає. Періодичні опади, на півдні переважатиме суха погода.

14 січня, на Василя, вночі буде невеликий морозець, удень відлига. Часом опади, на півдні – сухо.

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''Атракціонні гірки'': синоптик попередила про примхливу погоду в Україні

На курортах Єгипту також стає холодніше. У Шарм-ель-Шейху і Хургаді температура повітря удень не перевищує +20°.

''Атракціонні гірки'': синоптик попередила про примхливу погоду в Україні
''Атракціонні гірки'': синоптик попередила про примхливу погоду в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 8 січня, частина території України перебуватиме під впливом холодного повітря.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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