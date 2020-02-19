Где-то на юге Беларуси, среди лесов Полесья есть маленькая точка на карте, называющаяся сейчас красиво и мирно — Заречье. Это совсем небольшой городок, состоящий всего из одной улицы, а с севера к городку примыкает какая-то огромная огороженная территория, заросшая лесом. Обычный посетитель каких-нибудь гугл-карт решит, что увидел обычный белорусский агрогородок и не придаст этому значения, а между тем за мирным названием "Заречье" скрывается некогда грозный и страшный объект под назвнием "Гомель-30".

Что же это было за место? В уже далёкие времена Холодной войны СССР размещал на своих западных территориях (в Беларуси, Литве и Украине) ядерное вооружение. Делалось это по двум причинам — во-первых, таким образом ракеты находились ближе к "вероятному противнику" (таковым считался весь развитый мир за забором СССР), а во-вторых — потенциальная ядерная война должна была произойти именно на территории этих советских республик и никак не затронуть московскую метрополию, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Для обслуживания ядерных ядерных зарядов было построено несколько специальных комплексов, в которые свозились ядерные боеголовки из так называемых "стран Варшавского договора". В спецкомплексах ядерные заряды разбирали, проверяли всю электронику и функциональность, после чего отвозили обратно в хранилища либо на "боевое дежурство".

Одним из таких комплексов и был "Гомель-30". Этот объект был построен и эксплуатировался в рамках чрезвычайной секретности — комплекс огораживало несколько периметров колючей проволоки и пулемётные гнёзда бетонных ДОТов, военнослужащие из комплекса носили форму обычных войск связи, а местным жителям было строго-настрого запрещено соваться в близлежащий лес и выяснять, что же там находится.

Недавно я побывал в "Гомеле-30" и привёз оттуда множество уникальных фотоснимков. Итак, в сегодняшнем посте мы посетим некогда закрытый город "Гомель-30", проберемся на техплощадку, посмотрим на бетонные бункеры, в которых некогда лежали ядерные боеголовки и узнаем, какой там сейчас уровень радиации.

Для начала, как водится, немного истории. О "Гомеле-30", как и о других сверхсекретных объектах времен "Холодной войны", сейчас известно совсем немного — не в последнюю очередь потому, что вся документация была вывезена за пределы Беларуси после её отказа от ядерного статуса в начале девяностых. Точно известно, что "Гомель-30" относился к так называемым "ЦБХ" " — центральным базам хранения ядерного оружия, которые стали возводиться в СССР с начала 1950-х и которые представляли собой связующее звено между ядерной промышленностью и воинскими подразделениями. Именно на ЦБХ осуществлялась окончательная сборка ядерных боеголовок, а также проверка их работоспособности и обслуживание. В общем, сюда свозили ядерные боеголовки из СССР и стран "Варшавского договора" и проводили с ними различные регламентные работы.

Вся территория "Гомеля-30" делится на две части — жилой комплекс (который, собственно, сейчас и называется "Заречье") и так называемую "техническую площадку" — на ней располагались бункеры по обслуживанию ядерного оружия. Техплощадка представляет собой весьма обширный, заросший лесом квадрат размером примено 2,5x2,5 километров, на территории котого располагается 6 однотипых бункеров-хранилищ — на расстоянии около 800 метров друг от друга.

Такое большое расстояние между бункерами объясняется достатчно просто — ядерное оружие 1960-70-х годов не было высокоточным, и в случе попадания заряда в один из бункеров (либо ударе где-то поблизости от комплекса), остатльные должны были уцелеть. Вторая причина — это, собственно, характер самих работ с ядерными зарядами. Если возникала какая-то "нештатная ситуация", то в бункере тут же задраивали многочисленные гермодвери, персонал покидал (если успевал) бункер через специальные эвакуационные шлюзы, а весь бункер с "нештатным происшествием" превращался в зпечатанный ядерный могильник.

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02. А мы тем временем подходим к первому периметру техплощадки — в лесу ещё и сейчас можно увидеть остатки забора, чья колючая проволока ограждала некогда париметр сверхсекретного объекта.

03. Недалеко от входа можно заметить замаскированные пулемётные гнёзда, основной задачей которых являлось прикрытие ЦБХ от возможной атаки вражеских десатников-диверсантов. Комплекс, кстати, охраняется и сейчас — с южной стороны техплощадки находится действующая женская колония, которую охраняет спецбатальон МВД.

04. Каждое их хранилищ комплекса окружает ещё один забор локального периметра, внутри которого можно увидеть остатки бетонных дорог, которые ныне зарастают мхом и засыпаны опавшими листьями.

05. Само хранилище представляет собой огромный бетонный бункер, внутри которого есть отсеки для хранения и проведения работ с ядерными боеголовками, главный зал, а также множество вспомогательных помещений, вроде вентиляционных, дизельгенераторных и электрощитовых. Внутрь каждого из хранилищ ведёт два входа — один главный, в котором находится центральный зал регламентрых работ, а второй вспомогательный. Вот так сейчас выглядят остатки маскировки над вспомогательным входом:

06. Громадный шиферный навес был сделан не столько для защиты от осадков, сколько для маскировки и защиты от наблюдения со спутников — видимо, именно здесь боеголовки из закрытых транспортных контейнеров перегружались в бункеры. Навес, кстати, был сделан очень некачественно и сейчас разваливается.

07. Внутрь бункера ведут рельсы узкоколейки — видимо, сюда выезжала погрузочная тележка из бункера, на которую перекладывался груз, после чего тележка везла "изделие" в главный зал.

08. А вот так выглядят входные двери вспомогательного входа. На стенах можно увидеть множество предупредительных надписей, а также остатки электронных систем управления дверями комплекса. Ещё обратите внимание на колоссальную толщину бетонных стен бункера — она составляет несколько метров.

09. Справа от входа можно увидеть сохранившийся документ 1973 года — "Выписка из инструкции по технике безопасности при работе с РВ" (радиовеществами).

10. Ещё у входа валяются старые брезентовые костюмы, напоминающие одежду пожарных из Чернобыля. Радиационный фон в норме.

11. Недалеко от основных помещений комплекса есть можно увидеть небольшой отдельный вход в подвальные помещения — пробираемся туда через полузатопленный коридор.

12. Вероятнее всего, здесь располагаются какие-то системы с насосами по очистке и перегонке воды — об этом говорит тип и расположение коммуникаций.

14. А вот так выглядит основной вход в хранилище. Слева можно увидеть высокий ДОТ, который в случае начала военных действий и высадке вражеского десанта вблизи комплекса должен был стать последним рубежом обороны хранилища. Времени, за которое вражеский десант справился бы с огневой точкой, должно было хватить для того, чтобы персонал задраил все двери в бункер.

15. Давайте посмотрим, как выглядит комплекс с высоты. Основная часть бетонного бункера абсолютно незаметна с воздуха — над ядерными хранилищам насыпан высокий холм, заросший лесом. Такая обваловка делалась по двум причинам — во-первых, для маскировки, во вторых — для снижения ущерба от ударной волны в случае начала обмена ядерными ударами.

16. Фактически, единственное наружное сооружение комплекса — это центральный сборочный зал — высокое здание с двумя окнами, которое находится на фото сразу за шиферной крышей разгрузочной рампы.

17. Как и в случае со вспомогательным входом, разгрузочная рампа выполняла, в основном, маскирующую функцию — она должна была защищать процесс разгрузки "изделий" от посторонних глаз со спутников наблюдения. Впрочем, думаю, "вероятному противнику" и так всё было известно — по характеру отбрасываемых теней была понятна высота здания, количество окон не оставляло сомнений в том, что внутри всего один этаж, явно предназначенный для погрузочно/разгрузочных работ — что вкупе с остальной территорей комплекса (узкоколейные дороги, ДОТы) давало полное представление о характере производимых комплексом работ.

18. А вот так главный вход в хранилище выглядит с земли. ЦБХ имело развитую локальную транспортную сеть, с помощью которой "изделия" доставлялись в бункеры.

19. Давайте зайдём внутрь. Некогда проход в центральный зал представлял собой отдельную процедуру, в ходе которой охрана могла потребовать предъявить спецпропуск через вот такой глазок:

20. Сразу за зелеными дверьми начинается центральный зал. Высота пололка в помещении — около 17 метров, во время работы комплекса здесь проводились различные погрузочно-разгрузочные работы с "изделиями". В тени под потолком на поперечной траверсе можно увидеть крюк тельфера электрического крана — когда-то им поднимали и перегружали "изделия", грузоподъемность такого тельфера — около 10 тонн.

21. В дальнем конце центрального зала располагается вход непосредственно в хранилища ядерных боеголовок — широкий коридор справа ведет прямо в главный зал хранилища, а желтая гермодверь слева ведет во вспомогательные помещения бункера.

22. Коридор имеет целую систему различных ворот и затворов — здесь есть толстые бетонные ворота (толщиной почти в 2 метра), а также стальные ворота с системой гидрозатвора. В случае какой-либо нештатной ситуации, грозящей аварией с выбросом радиации — все ворота наглухо запирались, и бункер превращался в навеки запечатанный ядерный могильник.

23. Система гидрозатвора металлических ворот. Судя по сосостоянию — практически рабочая.

24. Пройдя по коридору, мы попадаем в главный зал хранилища. В центре главного зала находится разворотный круг, который при помощи электропривода поворачивал транспортную тележку с "изделием" и направлял её в один из отсеков хранилища. Всего таких отсеков было восемь — по четыре с каждой из сторон главного зала.

25. А вот так выглядит один из отсеков, в котором находились ядерные боеголовки. Отсек представляет собой пустую бетонную комнату, внутрь которой ведут транспортные рельсы.

26. Внутри всё выглядит достаточно прозаично — на стенах можно увидеть остатки систем вентиляции и кондиционирования, а также кабельные трассы:

27. С другой стороны смонтированы рефлекторы дополнительного освещения, покрытые ржавчиной. Видимо, дополнительный свет включался как раз в процессе работы с "изделиями".

28. Радиационный фон непосредственно в хранилище абсолютно нормальный.

29. За отдельной гермодверью комплекса находится комплекс помещений, в которых работал личный состав подразделений и в которых находятся системы обслуживания хранилища — вентиляционные, дизельгенераторные, трансформаторные и так далее.

30. Для лучшей защиты и разграничения доступа помещения вспомогательной части комплекса разделены дополнительными гермодверями.

31. Комната трансформаторной подстанции с распределительными щитами. Над тумблерами можно увидеть мнемоническую схему с изображением всех вентиляционных задвижек, электроприводов дверей и других систем комплекса.

32. Зал систем принудительной вентиляции и кондиционирования. В этом помещении располагалось оборудование для фильтрации приточного воздуха, а также для поддержания нужного температурного режима и влажности в хранилищах.

33. Гермодвери в ещё какие-то вспомогательные помещения, которые сейчас стоят пустыми — на стенах можно увидеть лишь трубы отопления и остатки опор кабельных трасс.

34. А вот так выглядит эвакуационный шлюз для персонала — в том случае, если на объекте назревала ядерная авария, то персонал должен был сперва запереть все двери комплекса, после чего покинуть хранилище через вот такие шлюзы, ведущие на поверхность...

35. ...Вечереет, а мы тем временем въезжаем на жилую территорию Заречья — посёлка, бывшего некогда закрытым городом "Гомель-30". Этого посёлка не было на картах, и о его существовании знали лишь жители окрестностей Речицы да сами жители закрытого города — последним было строго-настрого запрещено рассказывать, где они живут и чем занимаются.

36. Сейчас Заречье вовсе не похоже на страшный закрытый "атомный" город — уже более 20 лет на въезде сюда нет никаких КПП, и по городу совершенно свободно можно разгуливать с фотоаппаратом.

37. "Вось тут у нас школа, там садзiк, а вось тут — магазiн" — рассказывают местные бабушки, вышедшие на вечерний променад. Впрочем, про таинственную "техплощадку" и ядерные бункеры местные не любят говорить и сейчас — видимо, сказывается относительно недавний режим секретности.

38. Дома в Заречье ремонтируются, и посёлок вовсе не производит впечатление "заброшенного". Впрочем, по рассказам местных жителей — работы здесь сейчас мало, и многие ездят работать в Речицу.

39. Есть здесь детский садик и школа. Что интересно — во время работы комплекса школа была приписана к Москве, и дети учились по московским программам. Видимо, знать историю Беларуси тем, чьи родители обслуживали ядерное оружие СССР, не полагалось вовсе.

40. Жилой дом на улице Спортивная.

41. Палисадник у входа.

42. Подъезд.

43. Продуктовый магазин.

44. Трогательное объявление с приглашением посетить настольный теннис. Глядя на него, я почему-то подумал о том, как всё же хорошо, что "Холодной войны" больше нет, а Беларусь отказалась от ядерного оружия.

Как хорошо и то, что "атомные тайны" СССР остались в далёком прошлом.

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