Атмосферний фронт принесе дощі: синоптикиня уточнила, де спаде спека в Україні

У четвер, 30 липня, погоду в Україні зумовлюватиме холодний атмосферний фронт із північного заходу Європи, який принесе часткове послаблення спеки в деяких регіонах.

Крім цього, подекуди ймовірні короткочасні грозові дощі зі шквалами і навіть градом. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завдяки фронту в північних областях країни температура опуститься до +25… +28 градусів. На заході термічна картинка суттєво не зміниться – там очікується в межах +24… +28 градусів. Тоді як сході та півдні спека втримається, але почне слабшати 31 липня-1 серпня.

Атмосферний фронт, який насувається до України (Facebook Наталка Діденко)

У центральних областях України в четвер теж очікується висока температура повітря, до +29… +33 градусів, і лише на Вінниччині вона не має перевищити +29.

Що стосується опадів, то вони 30 липня найбільш імовірні в західних областях, подекуди на півночі, у Харківській області. Йдеться про короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом. Пізно ввечері у четвер вони можуть зачепити й центральну частину країни. А ось на півдні, в Луганській та Донецькій областях очікується суха погода.

У Києві в ніч на 30 липня очікується фронтальний дощ (Facebook Наталка Діденко)

У Києві фронтальний дощ може розпочатися ще в ніч на 30 липня, опади ймовірні і вдень. У четвер, зазначає синоптикиня, столиця опиниться в тилу атмосферного фронту, тому спека послабне і впродовж дня очікується +26… +28 градусів.

"Зустріч липня із серпнем буде навіть прохолодною в Києві: 31 липня та 1 серпня температура повітря становитиме +21… +23 градуси, а 1 серпня ще й очікується дощ", – прогнозує Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в серпні 2020 року в Україні буде спекотною – очікуються три піки спеки з температурою до +37 градусів. Вони розпочнуться вже після 5 серпня.