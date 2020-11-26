Атмосферний фронт принесе до України похолодання, дощ і сніг

Юрій Сергієнко Суспільство 18:53, 26.11.2020 Оновлено: 18:56, 26.11.2020

До України в п'ятницю, 27 листопада, наблизитися атмосферний фронт циклону Tanja, який зумовить опади.

Також знизиться температура повітря, повідомляє в Telegram синоптикиня Наталія Діденко.

Дощі та мокрий сніг підуть в західних, північних і центральних областях.

Удень по країні повітря прогріється всього до 2-7 тепла. На півдні до +10 +13.

У Києві в п'ятницю хмарно, можливий невеликий дощ. Удень до 4 тепла.

Карта циклону Tanja.
Telegram Наталії Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 28 і 29 листопада, в Україні похолодає, повернуться сніг та дощі.

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