Атмосферний фронт принесе до України похолодання, дощ і сніг

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,7 т.

  • Загалом по країні температура повітря знизиться

  • На сході буде найтепліше

В Україні в п'ятницю очікується сніг

До України в п'ятницю, 27 листопада, наблизитися атмосферний фронт циклону Tanja, який зумовить опади.

Також знизиться температура повітря, повідомляє в Telegram синоптикиня Наталія Діденко.

Дощі та мокрий сніг підуть в західних, північних і центральних областях.

Удень по країні повітря прогріється всього до 2-7 тепла. На півдні до +10 +13.

У Києві в п'ятницю хмарно, можливий невеликий дощ. Удень до 4 тепла.

Карта циклону Tanja.
Telegram Наталії Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 28 і 29 листопада, в Україні похолодає, повернуться сніг та дощі.

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