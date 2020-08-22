Атмосферні фото весілля на Буковині напередодні Другої світової виклали у мережі

Колись весілля в Україні могло тривати тиждень і навіть більше, а в різних регіонах мало свій особливий колорит і етнічну самобутність. На буковинських теж традиційно були яскраві вбрання місцевих жителів, столи з традиційними стравами та самогоном, танці й співи.

У мережі вирішили нагадати сучасникам, якими атмосферними були ці святкування навыть напередодні війни. Такі кадри опублікували на сторінці у Twitter "Друга світова. Український відлік" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Весілля на Буковині 80 років тому, у серпні чи вересні 1940 року. Неймовірне видовище, навіть на декількох фото", – йдеться у повідомленні.

Весілля на Буковині, 1940 рік (Twitter Друга світова. Український відлік)

Незважаючи на нелегке життя і постійну працю, беручи шлюб, навіть зовсім бідні селяни прагнули дотримуватися традиційної весільної церемонії. І, як свідчать фото, це також була своєрідна, багато розіграна народна драма з численними учасниками та ритуальним змістом, обрядово-магічною насиченістю.

Буковинське весілля у фільмі Олександра Довженка (Twitter Друга світова. Український відлік)

Молодята і їхні рідні детально виконували архаїчні ритуали, які, закріплені відповідними діями, піснями, промовляннями і танцями, й склали основу українського народного весілля, зокрема й на Буковині.

Кадр із фільму "Буковина – земля українська" (Twitter Друга світова. Український відлік)

Водночас у пропагандистському фільмі Олександра Довженка і Юлії Сонцевої "Буковина – земля українська" є фраза про те, що восени 1940 року було багато весіль. Оскільки місцеві українці нібито вважали, що "тепер ми знаємо, що файно жити будемо, тепер тільки і женитися".

Весілля на Буковині (Twitter Друга світова. Український відлік)

На відзнятих кадрах серед гостей можна помітити людей у військовій формі, адже йшов другий рік війни.

Буковинське весілля у роки Другої світової війни (Twitter Друга світова. Український відлік)

"Можна собі уявити наскільки це весілля було для радянських офіцерів дивовижним дійством…Ікони, килими, подушки, свічки, тарілки, вишиванки, гасова лампа під стелею. Але найкрутіше – живі емоції, які не приховати навіть попри присутність офіцерів і фотографа з Москви Георгія Петрусова", – підкреслюють автори посту в мережі.

Серед гостей на весіллі помітно людей у військовій формі (Twitter Друга світова. Український відлік)

Святкування весілля на Буковині (Twitter Друга світова. Український відлік)

Веселощі на буковинському весіллі часів Другої світової (Twitter Друга світова. Український відлік)

У мережі опублікували фото з буковинських весіль (Twitter Друга світова. Український відлік)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережі показали відео, яке демонструє те, наскільки дружно і весело колись в Україні всім селом будували хати-мазанки. До того ж усе це відбувалося всього трохи більш ніж півстоліття тому – в 1968 році.

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