Генеральний директор корпорації "АТБ" Борис Марков назвав головну проблему торгової мережі на сьогодні – нею виявилася нестача масок, рукавичок і антисептиків.

Про це він розповів в ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером". За словами Маркова, вони готові купувати засоби захисту практично за будь-якою ціною, аби ліцензія була в порядку – але і цього не вистачає. З понеділка корпорація очікує отримати від уряду можливість купувати цей інвентар: як для персоналу, так і для продажу клієнтам за справедливими цінами.

"Катастрофічна нестача засобів індивідуального захисту: рукавички, маски, антисептики. Питання навіть не в грошах – ми купуємо за будь-якими цінами все те, що можна знайти на ринку і маємо всі сертифікати. Але кількості цього явно недостатньо. Очікуємо з допомогою адміністрації президента на початку тижня отримати можливість придбати весь цей інвентар для 66-тисячного колективу. А також для реалізації за справедливими цінами нашим споживачам", - розповів Марков.

Борис Марков Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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