Атаки з Сибіру: синоптики дали "різкий" прогноз на січень-2020 в Україні

У січні 2020 року Україну чекають непрості погодні умови. Так, синоптики прогнозують сильний мороз в окремих частинах країни.

Водночас, як пише "Метеопрог", інші експерти прогнозують опади через більш високі температури цієї пори. Перший місяць наступного року буде вологим.

Крім того, експерти AccuWeather пояснили, що майбутня зима в Європі буде дуже різною залежно від регіону.

Погода в січні 2020 на Україні Ілюстрація

"Окремі частини нашого континенту відвідають стабільні погодні умови протягом усього сезону. Через атаки морозного повітря з Сибіру зима у східній Європі, від східної Польщі до України, буде з різкими, але нетривалими похолоданнями", – йдеться в прогнозі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань спрогнозував, що на Новий рік в Україні очікується сніжна погода з невеликими морозами.

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