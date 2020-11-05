Астрономи виявили "пекельну" планету з надзвуковими вітрами і кам'яним дощем

Астрономи виявили "пекельну" планету з наднизькими та надвисокими температурами, надзвуковими вітрами та атмосферою з каміння.

Як пише Daily Mail, небесне тіло було виявлено космічним телескопом Кеплер два роки тому. Дослідники з Університету Макгілла (Канада) та Йорка (Велика Британія) передбачили екстремальні умови на ній.

На території планети йдуть кам'яні дощі на скелі з лавовими морями глибиною 60 миль, швидкість вітру становить понад 3 тис. миль на годину, а температура поверхні – більше 2760 ℃. Це одні з найбільш екстремальних умов у Всесвіті.

Одна сторона планети завжди звернена до батьківської зірки – нескінченне денне світло призводить до температур, які досить високі, щоб випарувати скелю. При цьому інша сторона, звернена від зірки, має температуру -200 ℃. Вона досить холодна, щоб заморозити азот.

Дослідники передбачили, що планета вкрита величезним океаном магми, що простирається від нічної до денної сторони планети. На ній є атмосфера подібно до Землі, тільки з камінням замість води – сильна спека змушує їх піддаватися осадженню так, якби вони були частинками води.

На кшталт круговороту води на Землі, коли вона випаровується, піднімається в атмосферу, конденсується і випадає назад у вигляді дощу, те ж саме відбувається з натрієм, монооксидом кремнію і діоксидом кремнію на K2-141b.

На Землі дощ стікає назад в океани, де він знову випаровується, і круговорот води повторюється. На K2-141b мінеральний пар, утворений камінням, що випаровується, несеться надзвуковими вітрами та кам'яним дощем на холодну нічну сторону в океан магми. Потім потоки течуть назад на спекотну денну сторону екзопланети, де камені знову випаровуються.

Підтвердити або спростувати прогнози вчених зможе космічний телескоп Джеймса Вебба, який повинен бути запущений в наступному році.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що астрономи виявили в міжзоряному просторі планету-ізгой, яку можна порівняти розмірами із Землею і Марсом. Знахідку вчені описали в статті, опублікованій в науковому журналі Astrophysical Journal Letters. Виявлена в сузір'ї Стрільця планета OGLE-2016 BLG-1 928 – найменша з відкритих раніше.