Астероїд розміром з футбольне поле мчить до Землі

Карина Бондаренко Суспільство 05:50, 28.07.2020

Астероїд 2009 PQ1, розмір якого становить від 84 до 190 метрів, що порівняно з розміром футбольного поля, летить у бік Землі.

Він зблизиться з планетою на мінімальну відстань в середу, 5 серпня, повідомили в NASA. Відзначається, що він відноситься до групи "Аполлонів", чиї траси польоту перетинають орбіту Землі.

Космічне тіло було відкрито 14 серпня 2009 року. Наступного разу біля Землі астероїд пролетить у 2137 році.

Раніше OBOZREVATEL писав, що NASA показало унікальне відео Сонця, яке знімали 10 років.

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