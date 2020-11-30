"Аспірин" може допомогти вижити пацієнтам з COVID-19

Дешевий безрецептурний препарат "Аспірин" (Ацетилсаліцилова кислота) може допомогти пацієнтам з коронавірусом вижити, допомагаючи запобігти утворенню тромбів в легенях, серці та інших органах.

"Аспірин" був доданий в дослідження Recovery COVID-19, повідомила провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська в Facebook з посиланням на medscape.com.

"Британський професор Пітер Хорб з Оксфордського університету повідомив парламентському комітету, що "Аспірин" доданий в дослідження рандомізованої оцінки терапії COVID-19 (Recovery), в якому розглядається кілька варіантів лікування", – йдеться на медичному порталі.

Дослідження, проведене Медичною школою Університету Меріленда, показало, що у пацієнтів з COVID-19 було менше ускладнень при прийомі "Аспірину".

Згідно з даними, опублікованими в журналі "Анестезія та знеболення", було обстежено 412 пацієнтів з коронавірусом, 98 з них отримували "Аспірин" за тиждень до госпіталізації або протягом 24 годин після госпіталізації. У пацієнтів, які отримували "Аспірин", було на 43% менше шансів потрапити у відділення інтенсивної терапії, на 44% – на ШВЛ і на 47% менше шансів померти в лікарні.

Скріншот. Ольга Голубовська в Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, професор Школи системної біології Університету Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова виділила головний недолік вакцин проти коронавірусної інфекції.