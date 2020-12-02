Лікар висловився про використання аспірину та спреїв для горла при лікуванні COVID-19

Позитивний ефект прийому аспірину під час захворювання на коронавірус наразі не підтверджений науковими дослідженнями. Але вживання цього препарату при грипі вважається неприпустимим.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів лікар-епідеміолог, інфекціоніст Олексій Галімський. "Зараз нібито у США розпочалося масштабне дослідження з приводу застосування аспірину. Є підстави вважати, що якийсь позитивний ефект він справляє. Але все це зараз на рівні початкових досліджень", – зазначив він.

В цьому контексті медик розповів про підхід до застосування аспірину, що актуальний на сьогоднішній день. "Підхід інфекціоністів такий: при гострих вірусних інфекціях застосування аспірину – це табу. Але всюди є питання дози і є люди, хворі на серцево-судинні хвороби, які вживають аспірин постійно. Таким людям припиняти цей прийом не радять", – пояснив Галімський.

Разом з тим він додав, що "при грипі аспірин категорично протипоказаний".

Медик також прокоментував інформацію про те, що нібито знизити ризик зараження COVID-19 допоможуть таблетки для розсмоктування чи спреї для горла, що містять хлорид цетилпирідинія. "Як на мене, це щось з розряду фантастики", – наголосив Галімський.

Як писав OBOZREVATEL, провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська, посилаючись на закордонні джерела, повідомила, що аспірин може допомогти вижити пацієнтам з коронавірусом, оскільки запобігає утворенню тромбів в легенях.