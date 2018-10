Аслунд заявив, що українців здійснили прорив до ЄС: що відомо

Громадяни України отримали найбільше дозволів на проживання у Європейському Союзі у 2017 році.

Про це з посиланням на дані європейського агентства статистики Eurostat повідомив шведський економіст Андерс Аслунд у своєму Twitter.

Зокрема, за його інформацією, 661 874 громадянина стали володарями посвідки на проживання, що становить 21% від усіх виданих дозволів.

Найбільше таких документів українцям видавала Польща — 88% від усіх видів на проживання, або 585 тис.

Крім того, близько 18,8 тис. дозволів видали українцям у Чехії, 7,8 тис. — в Угорщині, 4,2 тис. — в Словаччині, 3,1 тис. — у Данії.

На другому місці з видачі свідоцтв опинилися громадяни Сирії (223 тис.), на третьому — Китаю (193 тис.)

Також Аслунд, посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зазначив, що, згідно зі статистикою мобільних операторів України, в першій половині 2018 року абоненти здійснили 17,3 млн поїздок за кордон. Найпопулярнішими напрямками були Польща, Росія, Угорщина, Молдова, Білорусь, Румунія і Словаччина. "Не Туреччина?!" — наголосив він.

Ukrainians received the most first residence permits in EU in 2017, Eurostat reports. Of the 661,874 permits granted to Ukrainians granted, 88% were for Poland. (UBN)