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Аслунд заявив, що українців здійснили прорив до ЄС: що відомо

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Громадяни України отримали найбільше дозволів на проживання у Європейському Союзі у 2017 році.

Про це з посиланням на дані європейського агентства статистики Eurostat повідомив шведський економіст Андерс Аслунд у своєму Twitter.

Зокрема, за його інформацією, 661 874 громадянина стали володарями посвідки на проживання, що становить 21% від усіх виданих дозволів.

Найбільше таких документів українцям видавала Польща — 88% від усіх видів на проживання, або 585 тис.

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Крім того, близько 18,8 тис. дозволів видали українцям у Чехії, 7,8 тис. — в Угорщині, 4,2 тис. — в Словаччині, 3,1 тис. — у Данії.

На другому місці з видачі свідоцтв опинилися громадяни Сирії (223 тис.), на третьому — Китаю (193 тис.)

Також Аслунд, посилаючись на дані Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зазначив, що, згідно зі статистикою мобільних операторів України, в першій половині 2018 року абоненти здійснили 17,3 млн поїздок за кордон. Найпопулярнішими напрямками були Польща, Росія, Угорщина, Молдова, Білорусь, Румунія і Словаччина. "Не Туреччина?!" — наголосив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці активно шукають можливість залишитися жити і працювати у Литві.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вот так прорыв. А кто дома гиперлупы будет строить?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Пипец, это что , перемога или зрада?
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Савченко Александр
Савченко Александр
"Наиболее популярными направлениями были Польша, Россия, Венгрия, Молдова, Беларусь, Румыния и Словакия. " Вислоухие, это "евросвобода" ?! За це стояв майдан ?! Вас, свинорылые, и так пускали в эти страны, а где безвиз ? Почему не Франция, Германия, Австрия, Швейцария ? Рылом не вышли, нищеброды ...
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