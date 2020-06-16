Аслунд назвав соромом для Зеленського намір арештувати Порошенка

Наміри арештувати п’ятого президента Петра Порошенка – великий сором для президента України Володимира Зеленського.

Про це у Twitter зазначив відомий аналітик американського центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Якщо це правда, тоді це великий сором для Зеленського. Його особисто обраний Генеральний прокурор має намір заарештувати Порошенка. Чому б натомість не заарештувати провідного агента Путіна в Україні Віктора Медведчука, який із 17 березня 2014 року перебуває під санкціями США?" – написав Аслунд.

Пост Аслунда на підтримку Порошенка Twitter Андерса Аслунда

Як повідомлялося, низка впливових світових політиків застерегла президента Зеленського від політичних переслідувань Петра Порошенка. Серед них колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт, президент Європейської народної партії Дональд Туск, колишній спецпредставник Дерджепу США з питань України Курт Волкер, експосол Канади в Україні Роман Ващук, депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Також була оприлюднена спеціальна заява, яку підписали Голова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Вітольд Ващиковський, Голова Делегації Європейського парламенту у Парламентській асамблеї ЄВРОНЕСТ Андрюс Кубілюс та віцеголова Делегації Європейського парламенту у зв’язках з Україною Парламентського комітету асоціації між Україною та Європейським Союзом Траян Басеску. У заяві зазначено, що нинішня влада в Україні має дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, а справа Порошенка буде під пильним наглядом Європейського парламенту.