Якщо нинішні спроби врегулювання ситуації на Донбасі з боку України не реалізуються, в Офісі президента України є план Б.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав колишній політв'язень Станіслав Асєєв. За його словами, цей план озвучувався як "якщо ми не домовимося про політичне рішення, ми будемо заморожувати цю ситуацію, надавати соціальні гарантії людям, які хочуть звідти виїхати" (повний текст блогу читайте тут).

"Мені здається, нам потрібно рухатися в цьому напрямку. Але як тільки Україна скаже "ми відвертаємося і робіть там, що хочете, – це окупована територія", варто бути готовим до того, що у ФСБ є варіант. Може почнеться чергове загострення, і ми можемо отримати черговий котел. Так що план Б вимагає якісного опрацьовування", – припустив Асєєв.

Володимир Зеленський

За його словами, Росія не піде з Донбасу і не стане втрачати свій політичний вплив на Україну.

"Окупована частина Донбасу – це їх регіон, і це потрібно визнати. Яке б політичне рішення не пропонувалося, цей регіон на десятиліття буде напханий російською агентурою з ідеологічним впливом. Це потрібно розуміти і полишити ілюзії. Донбас Росії потрібен тільки як політичний аргумент, такий собі нашийник на шиї України", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські окупанти на Донбасі на початку березня посилили свої позиції безліччю важкого озброєння, серед якого – десятки танків, гаубиць, реактивних систем залпового вогню, мінометів і інших засобів ураження.

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