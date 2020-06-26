Асєєв – про 'вибори' в ОРДЛО: це глобальна проблема для України, війну потрібно 'заморозити'

Колишній в'язень концтабору на Донбасі, створеного Росією, журналіст Станіслав Асєєв заявив, що, на його думку, військовий конфлікт на Донбасі потрібно заморожувати до реального політичного рішення з боку Москви.

Таку думку він висловив в інтерв'ю "УНІАН". На його переконання, так звані "вибори" на окупованих територіях завдадуть Україні шкоди.

"Те, що наша влада намагається провести вибори на тій території, дуже дивно. Я навіть не буду обговорювати якісь технічні моменти, пов'язані з організацією виборчого процесу. У мене насправді є побоювання того, що росіяни можуть погодитися, не дай Бог. Вони ще не розуміють, якої завдадуть шкоди Україні, якщо погодяться на ці вибори, а не будуть щоразу відтягувати", – сказав він.

На думку журналіста, прийняти окуповані території Донецької та Луганської областей в тому вигляді, в якому вони є зараз, не можна.

"Потрібно розуміти, що там склалося за шість років, і що буде, якщо це увіллється в національний кровотік нашої держави без будь-якої програми реінтеграції, яка повністю відсутня у нашої влади. Адже там виросло вже фактично нове покоління, якому промивають мізки з першого класу школи і закінчуючи університетом. Потрібно мати розуміння того, що робити з десятками тисяч комбатантів, які брали участь у так званих корпусах, представляли окупаційні адміністрації", – сказав Асєєв.

На його думку, "вибори", якщо вони відбудуться, будуть глобальною проблемою для України.

"Мені абсолютно не зрозуміло ось таке завзяття Офісу президента будь-якою ціною провести вибори в найближчі місяці. І, взагалі-то, це була одна з причин, чому я і відмовився працювати в ТКГ", – підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 25 червня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи за участю представників ОРДЛО у складі української делегації. Обговорювалися питання протимінної діяльності та забезпечення безпеки для мирного населення, нових точок розведення сил і засобів та план підготовки і проведення місцевих виборів.