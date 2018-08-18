Россиян, видимо, окончательно достали призывами освободить украинского журналиста Станислава Асеева, которого больше года удерживают на подвале в "ДНР", поэтому они заставили Асеева признаться на камеру в том, что он воевал в батальоне "Донбасс" и является агентом украинских спецслужб.
Обсуждать правдивость этого признания не вижу смысла. Оно противоречит даже той информации, которую российская пропаганда выкладывала ранее. В сети с 2014 года выложены списки бойцов батальона "Донбасс", которые публиковались на разных сайтах, типа "Русской весны", и ни в одном из них имени Станислава Асеева нет.
Понятно, что в плену у боевиков, которые подвергают жесточайшим пыткам даже своих, человек сделает любое признание, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Россиянам нужно оправдать преследования журналистов и издевательства над мирными жителями, поэтому всех убитых, замученных, пленных назначают "агентами хунты", "сотрудниками ЦРУ", "членами ДРГ" и т.д. Мол, сами виноваты.
Станислав Асеев, который в сюжете не признается разве что в распятии славянского мальчика, работал журналистом, писал книги и статьи. Он остался в ОРДЛО, чтобы освещать события изнутри, видел в этом свою журналистскую миссию. Осознавал риски.
Интересно, что думал его российский "коллега" Александр Сладков, когда сидел напротив Стаса, и сознательно участвовал в создании постановочного фейка, понимая, что оговаривает невиновного человека? Каково это — разыгрывать спектакль, заранее зная заготовленные ответы и понимая, что перед тобой сидит сломленный человек, которого перед твоим визитом обрабатывали током или душили противогазом, чтобы он послушно рассказал на камеру нужные слова?
Каково это вообще — приехать из России в Донецк и издеваться над местным жителем за то, что он продолжал оставаться украинским журналистом в собственной стране? Будут ли сниться глаза Станислава Асеева бывшему человеку Александру Сладкову? Расскажет ли он об истории создания этого сюжета своим внукам?
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