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Денис Казанський
Денис Казанський
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Асеев не признался разве что в распятии славянского мальчика

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Россиян, видимо, окончательно достали призывами освободить украинского журналиста Станислава Асеева, которого больше года удерживают на подвале в "ДНР", поэтому они заставили Асеева признаться на камеру в том, что он воевал в батальоне "Донбасс" и является агентом украинских спецслужб.

Обсуждать правдивость этого признания не вижу смысла. Оно противоречит даже той информации, которую российская пропаганда выкладывала ранее. В сети с 2014 года выложены списки бойцов батальона "Донбасс", которые публиковались на разных сайтах, типа "Русской весны", и ни в одном из них имени Станислава Асеева нет.

Понятно, что в плену у боевиков, которые подвергают жесточайшим пыткам даже своих, человек сделает любое признание, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Россиянам нужно оправдать преследования журналистов и издевательства над мирными жителями, поэтому всех убитых, замученных, пленных назначают "агентами хунты", "сотрудниками ЦРУ", "членами ДРГ" и т.д. Мол, сами виноваты.

Станислав Асеев, который в сюжете не признается разве что в распятии славянского мальчика, работал журналистом, писал книги и статьи. Он остался в ОРДЛО, чтобы освещать события изнутри, видел в этом свою журналистскую миссию. Осознавал риски.

Интересно, что думал его российский "коллега" Александр Сладков, когда сидел напротив Стаса, и сознательно участвовал в создании постановочного фейка, понимая, что оговаривает невиновного человека? Каково это — разыгрывать спектакль, заранее зная заготовленные ответы и понимая, что перед тобой сидит сломленный человек, которого перед твоим визитом обрабатывали током или душили противогазом, чтобы он послушно рассказал на камеру нужные слова?

Каково это вообще — приехать из России в Донецк и издеваться над местным жителем за то, что он продолжал оставаться украинским журналистом в собственной стране? Будут ли сниться глаза Станислава Асеева бывшему человеку Александру Сладкову? Расскажет ли он об истории создания этого сюжета своим внукам?

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Теми
російська пропагандаВійна на ДонбасіАТО на Донбасі
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДонбасуНовини ДНР
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Русский Солдат
Русский Солдат
Гнусный конец карателя-бандерлога близок.
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Kolbin Sam
Kolbin Sam
Русский Солдат, руцке золдатен сосет хуй у меркель и лижет жопы путинским друганам
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Казларылая падаль никогда правду не расскажет, ведь Козломордия существует за счет лжи и ненависти. Правда и искупление только для сильных народов, а кацапы не народ, это генетические агрессивные мрази, которых нужно либо отгородить, либо утилизировать.... хотя первое второму не мешает.
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