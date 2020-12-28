Артилерія ЗСУ показала видовищні фото стрільб із "Акацій" та "Гвоздик"

Артилеристи Збройних сил України зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру провели масштабні навчання на Дніпропетровщині.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, на полігоні поблизу смт Черкаське захисники відпрацювали стрільби із самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика". Головною метою воїнів було виконання вогневих завдань прямим наведенням на короткі дистанції – 600 і 900 метрів.

Навчання ЗСУ проводили в наближених до бойових умовах. Facebook Міністерства оборони України

ЗСУ провели успішні вогневі навчання артилерії. Facebook Міністерства оборони України

Злагодження відбулося на полігоні поблизу смт Черкаське. Facebook Міністерства оборони України

"Підготовка стрільби та управління вогнем проводилися в цілях підтримування артилерійських підрозділів у стані постійної готовності та найбільш ефективного виконанню вогневих завдань", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше поблизу адмінкордону з окупованим Кримом на Херсонщині воїни ЗСУ влаштували навчання із застосуванням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Воїни ЗСУ тренувалися влучати у ворожі цілі прямим наведенням на короткій дистанції. Facebook Міністерства оборони України

Стрільби з артустановок "Акація" та "Гвоздика" відбулися на Дніпропетровщині. Facebook Міністерства оборони України

Артилеристи 93-ї ОМБр виконали вогневі завдання. Facebook Міністерства оборони України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився ролик із кадрами навчань Військово-морських сил ЗСУ у Чорному морі. В них брали участь як великі судна, так і різноманітні катери. Всі вони оснащені новітнім озброєнням.