Артилерія ЗСУ показала видовищні фото стрільб із "Акацій" та "Гвоздик"

Артилеристи Збройних сил України зі складу 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру провели масштабні навчання на Дніпропетровщині.

Як повідомила пресслужба Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook, на полігоні поблизу смт Черкаське захисники відпрацювали стрільби із самохідних артилерійських установок 2С3 "Акація" та 2С1 "Гвоздика". Головною метою воїнів було виконання вогневих завдань прямим наведенням на короткі дистанції – 600 і 900 метрів.

"Підготовка стрільби та управління вогнем проводилися в цілях підтримування артилерійських підрозділів у стані постійної готовності та найбільш ефективного виконанню вогневих завдань", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, раніше поблизу адмінкордону з окупованим Кримом на Херсонщині воїни ЗСУ влаштували навчання із застосуванням ракетної батареї реактивної системи залпового вогню "Смерч".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився ролик із кадрами навчань Військово-морських сил ЗСУ у Чорному морі. В них брали участь як великі судна, так і різноманітні катери. Всі вони оснащені новітнім озброєнням.