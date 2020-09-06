Артилерійський катер "Костопіль" посилив український флот. Фото

До складу ВМС України внесено малий броньований артилерійський катер "Костопіль".

Як повідомляє АрміяІнформ, катер успішно завершив усі етапи заводських і державних випробувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Катер отримав своє ім'я на честь однойменного міста Костопіль Рівненської області, де народився і проживав морський піхотинець Олексій Кондратюк. Український воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання під Маріуполем Донецької області 17 березня 2017 року.

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. "Костопіль" малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Крім того, катер оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Завданням малих броньованих артилерійських катерів є патрулювання в ближній морській зоні, охорона й оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях із протидії ймовірній висадці десантних засобів противника на узбережжі.

До складу ВМС України внесено катер "Костопіль" armyinform.com.ua

Катер отримав своє ім'я на честь міста Костопіль armyinform.com.ua

"Костопіль" малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника armyinform.com.ua

"Костопіль" оснащений системою автоматичної постановки димових і теплових завіс armyinform.com.ua

На катері встановлено сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання armyinform.com.ua

"Костопіль" оснащений системою захисту від наведення зброї противника armyinform.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня міністр оборони Андрій Таран підписав наказ про прийняття на озброєння ЗСУ берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".