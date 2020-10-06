Говорив, що з ним може трапитися щось погане, – дівчина курсанта, який розбився в Ан-26

У загиблого в літаку Ан-26 у Чугуєві курсанта університету Повітряних сил імені І. Кожедуба Артема Дудлі було передчуття, що з ним може трапитися щось погане.

Про це ТСН розповіла дівчина Дудлі Євгенія. Зазначається, що хлопцеві був 21 рік.

Журналісти написали, що дівчина розповідала про курсанта дуже емоційно, з точними датами, навіть часом про тривалість телефонних дзвінків. Усю розмову вона тримала в руках невелику качку – гумку для стирання олівця, подаровану хлопцем.

"Я його запитаю: "Навіщо ти купив цю качку?". А він відповів: "Вона мені з тобою асоціюється. Мені здається, якщо я її з собою не візьму, то зі мною станеться щось погане", – передала слова Артема Євгенія.

Рідні зазначили, що загиблий був дуже позитивним, його було неможливо побачити без посмішки або без гарного настрою.

У день перед польотом Артем написав дівчині, що хоче вже додому, у відпустку. Уже ввечері додзвонитися до нього Євгенія не змогла.

"Я йому телефоную, у нього спрацьовує автовідповідач. Я записую ніжне повідомлення, мовляв, "не хочеш зі мною розмовляти". Дивлюся, пише мені його друг, який раніше ніколи мені не писав. Пише: "А з Темою все в порядку? Літак у Чугуєві 3 години тому розбився". Я починаю все моніторити і йому відповідаю: "Він там був..." – згадала Євгенія.

Близькі та вчителі Артема говорять, що він просто марив небом. Вступив у спеціальний ліцей, далі – університет. Хотів вчитися на пілота, але за балами не пройшов, тому вирішив стати штурманом.

"Друг Артема Богдан згадав, що за кілька днів до трагедії бувало, що вильоти відкладали через технічні проблеми. Хоча і тривоги в цих словах не було", – сказано в матеріалі.

Артем Дудля зі своєю дівчиною. ТСН

Нагадаємо, 6 жовтня в Харкові відбулася церемонія прощання з курсантами та екіпажем, які загинули в катастрофі.

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