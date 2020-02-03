"З "Артеку" везуть автобусами!" У Криму забили на сполох через страшну епідемію: окупанти приховують

Велика кількість дітей, які відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму, потрапили в інфекційні лікарні нібито через спалах пневмонії.

Свіжими даними поділилася в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. "Я з тиждень говорю: з "Артека" везуть автобусами. По всьому Криму по лікарнях розкидають", – написала вона, підтвердивши свої слова скрінами з місцевого пабліка.

Інші жителі півострова також забили тривогу. "Мені вже не одна людина написала, що в Сімферополі інфекціонка переповнена хворими на пневмонію, в Ялті теж. Хворіють сім'ями. Людей достроково виписують. Немає місць. Багато дітей з "Артеку". Що відбувається?" – написав користувач Ілля Большедворов.

У Криму забили на сполох через страшну епідемію

"Нереально багато дітей у лікарні. 5 днів лікують і додому. Кінські крапельниці з антибіотиками. Дорослим та ж схема", – розповіла Анна Ларкіна.

Кримчанка Ольга Пігарєва написала в мережі, що у дітей ротавірусна інфекція. "Температуру не можуть збити цілодобово. З "Артеку" везуть автобусами. Лікарня забита битком!" – розповіла вона.

При цьому окупаційна влада про тривожну епідемію замовчує.

Я з тиждень говорю-з Артека везуть автобусами

По всьому Криму по лікарнях разкідивают pic.twitter.com/0kXLDdQ2iE - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму заявили, що окупанти приховують не тільки епідемію, в тому числі в "Артеку", а й перші смерті.

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