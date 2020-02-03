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3 лютого • оновлено в 22:16
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"З "Артеку" везуть автобусами!" У Криму забили на сполох через страшну епідемію: окупанти приховують

7.7т
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Велика кількість дітей, які відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Криму, потрапили в інфекційні лікарні нібито через спалах пневмонії.

Свіжими даними поділилася в Twitter блогерка RoksolanaToday&Крим25%. "Я з тиждень говорю: з "Артека" везуть автобусами. По всьому Криму по лікарнях розкидають", – написала вона, підтвердивши свої слова скрінами з місцевого пабліка.

Інші жителі півострова також забили тривогу. "Мені вже не одна людина написала, що в Сімферополі інфекціонка переповнена хворими на пневмонію, в Ялті теж. Хворіють сім'ями. Людей достроково виписують. Немає місць. Багато дітей з "Артеку". Що відбувається?" – написав користувач Ілля Большедворов.

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У Криму забили на сполох через страшну епідемію

У Криму забили на сполох через страшну епідемію

"Нереально багато дітей у лікарні. 5 днів лікують і додому. Кінські крапельниці з антибіотиками. Дорослим та ж схема", – розповіла Анна Ларкіна.

"Везуть автобусами!" У Криму забили на сполох через епідемію: окупанти приховують

Кримчанка Ольга Пігарєва написала в мережі, що у дітей ротавірусна інфекція. "Температуру не можуть збити цілодобово. З "Артеку" везуть автобусами. Лікарня забита битком!" – розповіла вона.

При цьому окупаційна влада про тривожну епідемію замовчує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму заявили, що окупанти приховують не тільки епідемію, в тому числі в "Артеку", а й перші смерті.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Тег
Крим
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Нигде, даже в штатовских "Крым. Реалии" НЕ НАШЁЛ подтверждение этого сообщения! Очередная брехня? Порадовать кастрюлеголовых?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Рашка жертва парадоксов. "Всероссийская здравница" по москальским традициям в всероссийский заразник превращена
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Я тоже крымчанка - внучка офицера Севстополя. У нас тут не всё так одназначна!
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