Сегодня многие благодарят жителей Кривбасса за преЗедента, ну а я всё про свою Керчь.

Вот, например, сегодня.

ЦКР (для не керчан - центральный керченский рынок).

Выбрались по случаю, гуляем, что-то уже прикупили, выбираем клубнику.

Прошли несколько прилавков, жена заняла очередь за понравившейся, я обратил её внимание на другой прилавок, но без очереди и мы перешли к нему.

Улыбчивая женщина сразу предложила "спробувати" и каждому раздала по ягоде, а ребёнку ещё сказала "тримай".

Попробовали и нам понравилось, предложил "потримати" пакет, на что она, ещё более, оживилась и ещё шире заулыбалась:

- "Ви казали що потримаєте?"

- "Так, казав, тримаю)"

Немного разговорились, продавец оказалась родом с Волыни, маленькой её привезла в Керчь мать и она с той поры здесь живёт.

- "Зараз шкодуєте про це, мабуть?" - спросил у неё, без всяких уточнений.

Она посеръёзничала:

- "Все стане на свої міста"

Увидев, как она изменилась в лице, указал пальцем на шею с тризубом, со словами:

- "Ми свої!"

С приятным удивлением, она двумя ладонями обхватила мою и округлив глаза, прошептала:

- "Приховай це!"

Мы с женой пошли дальше и прошли где-то пару рядов, когда она нас догнала:

- "Ви приходьте ще, поговорим"

- "Прийдемо)"

Она с лёгкой грустью:

- "А коли були на Батьківщине последний раз?

- "На виборах"

- "Ааах!" - глаза загорелись.

- "А ви були на виборах?

- "Ні, там составляли спіски, хто їхав, боюсь за дітей, внуків. Ми дуже чекаємо, що все повернеться" - в голосе слышалась дрожь.

- "Ми теж"

Это, как раз, хорошая картинка как все, проживающие в Крыму, вне зависимости от национальности, чувствуют себя в полной безопасности и находятся, непосредственно, в ней же.

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