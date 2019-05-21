Сегодня многие благодарят жителей Кривбасса за преЗедента, ну а я всё про свою Керчь.
Вот, например, сегодня.
ЦКР (для не керчан - центральный керченский рынок).
Выбрались по случаю, гуляем, что-то уже прикупили, выбираем клубнику.
Прошли несколько прилавков, жена заняла очередь за понравившейся, я обратил её внимание на другой прилавок, но без очереди и мы перешли к нему.
Улыбчивая женщина сразу предложила "спробувати" и каждому раздала по ягоде, а ребёнку ещё сказала "тримай".
Попробовали и нам понравилось, предложил "потримати" пакет, на что она, ещё более, оживилась и ещё шире заулыбалась:
- "Ви казали що потримаєте?"
- "Так, казав, тримаю)"
Немного разговорились, продавец оказалась родом с Волыни, маленькой её привезла в Керчь мать и она с той поры здесь живёт.
- "Зараз шкодуєте про це, мабуть?" - спросил у неё, без всяких уточнений.
Она посеръёзничала:
- "Все стане на свої міста"
Увидев, как она изменилась в лице, указал пальцем на шею с тризубом, со словами:
- "Ми свої!"
С приятным удивлением, она двумя ладонями обхватила мою и округлив глаза, прошептала:
- "Приховай це!"
Мы с женой пошли дальше и прошли где-то пару рядов, когда она нас догнала:
- "Ви приходьте ще, поговорим"
- "Прийдемо)"
Она с лёгкой грустью:
- "А коли були на Батьківщине последний раз?
- "На виборах"
- "Ааах!" - глаза загорелись.
- "А ви були на виборах?
- "Ні, там составляли спіски, хто їхав, боюсь за дітей, внуків. Ми дуже чекаємо, що все повернеться" - в голосе слышалась дрожь.
- "Ми теж"
Это, как раз, хорошая картинка как все, проживающие в Крыму, вне зависимости от национальности, чувствуют себя в полной безопасности и находятся, непосредственно, в ней же.
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