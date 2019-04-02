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Art Zed
Art Zed
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Россияне проскальзывают в Крым, а он отбрасывает их обратно за мост

3.7тЧитати матеріал російською

Немного разряжу обстановку.

Сегодня, в маршрутке.

С огромным рюкзаком за плечами и перегаром в машрутку заваливается он - наползший. Протискивается в другой край салона через стоящих людей, не снимая набитого рюкзака, при этом что-то мандит, с заметным акцентом, себе под нос.

Пробравшись до заднего ряда кресел, расселся на одном, на другом усадил своего друга - рюкзака.

Достал из кармана телефон и стал громко по нему лаять жене:

- "Домой еду... ну да всё...ребята напились в общаге... они зашли к нам, а меня перцем в лицо...да, перцем меня в лицо...я милицию, вызвал... да, я сам милицию вызвал, им это не понравилось... сказали собирай вещи и уезжай... ребята дали сумку...да какая зарплата, за этот месяц только в следующем заплатят... в общаге забыл термобельё... термобельё, говорю, забыл, которое ты дала, но оно уже прожжёное было... куда вернись? домой уже еду... да лето уже, заработаю где-нить"

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Закончил телефонный разговор и стал рычать на окружающих.

Я слушал его телефонный скулёж как песню, а вернее вместо неё, потому как наушники снял, чтобы прослушать этого леблядя.

В итоге, на выходе, у этой падлы даже на проезд не хватило. Известный на этом маршруте водила, из Донецка, пропустил его.

Людоеды, как жиром смазанные, проскальзывают в Крым, а он их отрыгивает обратно за мост.

Всех и сразу бы...

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Автор
Art ZedArt Zed
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуНовини РосіїРосіяКримський міст
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
А почему автор так уверен, что то был не зробитчанин с Украинушки? )) Ну при условии, что текст не плод его фантазии и графоманства...
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Лавры бандеровца не дают покоя. Он ведь тоже начинал с того то видел и слышал в Крыму
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