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Art Zed
Art Zed
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В Крыму полная разруха, жить стало хуже

3.1тЧитати матеріал російською

Около полугода назад, случайно, на улице встретил одноклассника. Был рад встрече, пожали друг другу руки, разговорились.

Слово за слово, дошли до сегодняшнего дня.

Он:

- "Разруха полная, жить стало хуже, я знаю, я в постоянных командировках по Крыму..."

- "А чем занимаешься?"

Игнорируя мой вопрос, продолжает дальше перечислять "улучшения".

Я, выждав момент, снова пробиваю:

- "Где работаешь?"

Новини
Вариантов не было: Казарин объяснил, почему Крым "сдали" без боя

Он вскольз:

- "В фсб"

- "А в каком отделе, какое направление?"

Снова, очень скользко отвечает:

- "Давай не будем об этом"

Сам уже понимаю, что дальше с ним разговора душевного не будет, тут же понимаю, какие командировки у этого ведомства по Крыму могут быть.

Сегодня массовые обыски, одновременно в 25 домах крымских татар.

А над Керчью всё утро кружит авиация.

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Автор
Art ZedArt Zed
Теми
анексія КримуПорушення прав людини в Криму
Місце
Україна
Теги
КримНовини КримуНовини РосіїРосія
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
хорошая рабрта ...так ,мимоходом, плюсик в рабочую тетрадь- проводил работу,встречался с "агентом в темную"....халявщик єтот фсб..
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Ну это расчитано уж совсем для полных дегенератов, с кастрюлей наголо.
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Прощевай Остаточный
Прощевай Остаточный
Настало время ахуительн.х историй. Это уж совсем расчитано на полных дегенератов с пробитой кастрюлей.
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