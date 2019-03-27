Около полугода назад, случайно, на улице встретил одноклассника. Был рад встрече, пожали друг другу руки, разговорились.

Слово за слово, дошли до сегодняшнего дня.

Он:

- "Разруха полная, жить стало хуже, я знаю, я в постоянных командировках по Крыму..."

- "А чем занимаешься?"

Игнорируя мой вопрос, продолжает дальше перечислять "улучшения".

Я, выждав момент, снова пробиваю:

- "Где работаешь?"

Он вскольз:

- "В фсб"

- "А в каком отделе, какое направление?"

Снова, очень скользко отвечает:

- "Давай не будем об этом"

Сам уже понимаю, что дальше с ним разговора душевного не будет, тут же понимаю, какие командировки у этого ведомства по Крыму могут быть.

Сегодня массовые обыски, одновременно в 25 домах крымских татар.

А над Керчью всё утро кружит авиация.

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