Около полугода назад, случайно, на улице встретил одноклассника. Был рад встрече, пожали друг другу руки, разговорились.
Слово за слово, дошли до сегодняшнего дня.
Он:
- "Разруха полная, жить стало хуже, я знаю, я в постоянных командировках по Крыму..."
- "А чем занимаешься?"
Игнорируя мой вопрос, продолжает дальше перечислять "улучшения".
Я, выждав момент, снова пробиваю:
- "Где работаешь?"
Он вскольз:
- "В фсб"
- "А в каком отделе, какое направление?"
Снова, очень скользко отвечает:
- "Давай не будем об этом"
Сам уже понимаю, что дальше с ним разговора душевного не будет, тут же понимаю, какие командировки у этого ведомства по Крыму могут быть.
Сегодня массовые обыски, одновременно в 25 домах крымских татар.
А над Керчью всё утро кружит авиация.
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