Армия, день 126. Еще в первые дни после призыва я написал простенький скрипт на питоне, который считает количество дней в армии (вы же не думали, что выпускник КПИ считает дни вручную, правда?) Сейчас я его немного доработал, и теперь он показывает, сколько это будет в процентах от срочки. Результат меня удивил, на сегодняшний день мы отслужили уже 23 процента срочной службы! Вроде бы еще только вчера бусик вёз нас из Киева в Харьков, а сегодня почти четверть срока уже позади.
Это к вопросу о возрасте. Вы, конечно, заметили, что с каждым годом время несётся всё быстрее и быстрее. В мои 37 лет неделя просто пролетает мимо со свистом, тогда как в школе-институте каждый день просто тянулся, как мёд в сгущенке. Это я к тому, что в армии 37-летнему лейтенанту гораздо легче, чем 18-летнему солдату-срочнику.
Мы тоже срочники, хоть и офицеры. Мы ломаем шаблоны людям, привыкшим к тому, что срочниками бывают только молодые солдаты. С Володей военные даже просились сфотографироваться, настолько была непривычна для них эта идея. То, что мы срочники, означает, что мы не пришли в военкомат добровольцами, а нам прислали мобилизационные повестки. Повестку можно не забирать у дворника, можно уехать в другой город в тёте, можно улететь в командировку, или заболеть плоскостопием. Так что со мной здесь служат такие, как я, простые парни, у которых нет тёти в другом городе и не нашлось денег на плоскостопие.
Иногда нас называют мобики, т.е. мобилизированные. Еще нас называют пиджаками, за отсутствие военной выправки, и за то, что в армии мы гости, и скоро вернёмся на гражданку. "Скоро" здесь в армейском понимании. Как говорит Николай Николаевич, подполковник С**ко, в армии трудно первые двадцать пять лет, потом привыкаешь.
Быть срочником означает, что нас не могут послать в АТО. Согласно приказу минобороны, в сектор могут быть направлены только контрактники. Нас не имеют права отправить, даже если мы очень этого захотим, и напишем тысячу рапортов. Мамы могут спать спокойно :) У нас другая почётная миссия. Нас направляют в тылы, где мы полтора года будем служить в частях обеспечения, и этим мы развяжем руки кадровым офицерам, профессиональным военным, которые могут быть направлены в сектор АТО. Так что мы тоже, хоть и косвенно, вносим свою лепту в общее дело.
Нас с Вовой и Ромой распределили в часть в Ровенской области, рядом с маленьким городком К. В городе К. мы сняли на троих квартиру, на самой дальней-дальней окраине. От этой дальней-дальней окраины до центра города К. пешком ближе, чем от моего дома в Киеве до остановки трамвая.
Рома с восточной Украины, Вова с западной, я из Киева. Рома говорит исключительно по-русски, Вова - виключно українською, а я на диком суржике. Наш маленький коллектив можно рассматривать как миниатюрную модель Украины.
Пару слов про армейскую еду. Она вкусная! И я, кажется, теперь разобрался, почему. Она дозирована. Доедая последнюю ложку завтрака, чувствуешь лёгкую незавершенность, дома бы обязательно положил бы себе еще пару ложек добавки, потом съел котлетку с хлебом, потом выпил бы чайку с шоколадкой и 300 граммами печенек. Здесь просто встаёшь из-за стола, и уже через пять минут начисто забываешь о еде. Зато обед поглощаешь с волчьим аппетитом! Несмотря на то, что старослужащие сильно критикуют военную кухню, называя супы "Изжогушкой", а котлетки - "Язвочками", я никогда так хорошо не питался, и не чувствовал себя таким здоровым, как в армии. Вообще, после работы на АНТК Антонова, армия мне кажется просто курортом.
Вещевая служба выдала остаток формы, и я традиционно её перечислю. Мы получили по две футболки с эмблемой ЗСУ, летний готовной убор - "бандеровку", дополнительный комплект летней полевой формы, берцы-демисезонки, большую зелёную сумку и две пары трусов. Из трусов можно пошить, на выбор, парашют или маскировочный халат. Я их решил приберечь в качестве наглядного пособия для потомков, которым буду рассказывать про ужасы армейской службы. Остальные вещи хорошие и удобные.
Я уже было переобулся в демисезонные берцы, как неожиданно началась метель. Давайте все вместе жрать снег! Чем больше мы его уничтожим, тем скорее придёт весна.
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