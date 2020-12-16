Пропагандисти РФ запустили в Google Play небезпечний "український" додаток
У магазині додатків Google Play Store з'явилася програма-підробка, замаскована під українське військове радіо "Армія FM". Насправді додаток транслює російську пропаганду.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український військовий-танкіст Олексій Бобовніков, який завантажив фейковий додаток на свій телефон. Він написав, що як результат "отримав радіо "Красная армия" просто з-за поребрика".
"Тобто [вони] мімікрують під українську військову радіостанцію, просуваючи своє л*йно, створюючи додатки на Google Play маркет", – обурився Бобовніков.
Інформацію підтвердили і на Facebook-сторінці справжнього радіо "Армія FM". Там закликали подати скаргу на шахраїв у Google Play.
У мережі припустили, що додаток може відстежувати особисті дані користувачів. Зокрема, програма просить дозвіл на отримання геолокації телефону.
Нагадаємо, що раніше в місті Южне Одеської області в ефір "пробилося" російське пропагандистське радіо "Звезда".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді розвідка ЗСУ заявила, що Росія активізувала проросійські ЗМІ, журналістів і "агентів впливу" в Україні для дискредитації військового та політичного керівництва країни.