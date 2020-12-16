Пропагандисти РФ запустили в Google Play небезпечний "український" додаток

У магазині додатків Google Play Store з'явилася програма-підробка, замаскована під українське військове радіо "Армія FM". Насправді додаток транслює російську пропаганду.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український військовий-танкіст Олексій Бобовніков, який завантажив фейковий додаток на свій телефон. Він написав, що як результат "отримав радіо "Красная армия" просто з-за поребрика".

"Тобто [вони] мімікрують під українську військову радіостанцію, просуваючи своє л*йно, створюючи додатки на Google Play маркет", – обурився Бобовніков.

Додаток-підробка Facebook / Олексій Бобовніков

Військовий показав, як подати скаргу на додаток Facebook / Олексій Бобовніков

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Інформацію підтвердили і на Facebook-сторінці справжнього радіо "Армія FM". Там закликали подати скаргу на шахраїв у Google Play.

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У мережі припустили, що додаток може відстежувати особисті дані користувачів. Зокрема, програма просить дозвіл на отримання геолокації телефону.

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Список дозволів, які запитує додаток

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Нагадаємо, що раніше в місті Южне Одеської області в ефір "пробилося" російське пропагандистське радіо "Звезда".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді розвідка ЗСУ заявила, що Росія активізувала проросійські ЗМІ, журналістів і "агентів впливу" в Україні для дискредитації військового та політичного керівництва країни.