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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Армения и Беларусь унижаются, а Украина плюнула Москве в лицо!

18.1тЧитати матеріал російською

Цены, зарплаты, места у кормушки, у кого какое авто или кто куда смог / не смог поехать на отдых. Отдавать голос за деньги или работать на агрессора в информационном плане. Голосовать за Зеленского "по приколу, а чо?" и "страна у нас такая"...

Возня, возня, возня...

Какая? КАКАЯ у нас страна? Знаешь, к черту машины и места у кормушки. Ты прежде всего ЖИВЕШЬ. Живешь в своем доме, имеешь работу или бизнес, и тебя не разбомбили. Не отобрали имущество. И ты не вынужден бежать из страны налегке.

Армения и Беларусь унижаются, а Украина плюнула Москве в лицо!

Я вообще скажу факт: если ты отворачиваешься от новостей и сводок с фронта - ты как бы "в домике". Солнышко (сейчас зимнее, редкое). Магазины работают, транспорт ездит. Люди снуют по делам. И как бы все отлично, и нет войны. Ты выпадаешь из информационного поля и тебе легче поверить - что врага нет. Ты не хочешь знать, сколько их стоит у наших границ - вот и внушаешь себе, что войну придумали. "Военное положение отменили - а враг так и не пришел" (с).

Что это "Путин договорился с Порошенко"...

А нашему это зачем? Чтобы зарабатывать на войне? А до этого он не зарабатывал на конфетах и прочем? И если договорился, то какая выгода Путину от секторальных санкций? От падения рубля? От оттока капитала? "Хорошая" договоренность, ничего не скажешь.

Новини
А че там у х*хл*в?

Вы, ребята, наверное смотрите сейчас на нас сверху и пальцем у виска крутите:

- Что за возня? Одна голоса покупает, обещает манну небесную. Второй пох...рил армию, а теперь строит из себя полководца-победителя. Третий перепутал пост главнокомандующего с ролью в комедии.

И кто-то "вне политики". И для кого-то "Крым - это Крым" , и назвать его Украиной язык немеет. А кто-то получает меньше при Порохе, и поэтому "я не буду говорить Слава Украине принципиально".

А следом за всем этим мусором - толпа.

- Даа-аа! Нам плохо, нам мало, нам нужно сейчас и сразу. Этого - меньше, того - больше.

Население, у которого патриотизм измеряется кошельком. А фантазии перепутаны с реальностью. Где "враг не пришел" (а он пришел и давно), и "это все предвыборный пиар".

Тысячи погибших.

Тысячи человеческих жизней.

И никто из них не воевал за конкретного политика.

И вряд ли они воевали за кошелек.

А враг для них был очевиден. Они его видели и от его пули погибали.

Таких как они вся эта политическая шушера - НЕДОСТОЙНА. И та, которая готова договариваться с Путиным. И та, для кого нет войны. И та - кто с легкостью меняет страну на обещания.

Новини
Украинцы дураки, что ли?

Кто-то недавно сказал: в России сильна "элита", но слабо общество. В Украине слаба "элита" - но сильно общество. Я бы немного подкорректировала. Элита наша - вот она. Она погибает за страну. Даже за тех, кому "Слава Украине" - западло сказать. Потому что "при Яныке получал больше". Эти ребята - погибшие и погибающие - наша элита. Сознательная, сильная, с железным характером, готовая отдать самое дорогое - ЖИЗНЬ.

А рядом - "гарантую, знижу цiни на газ в 4 раза"... тьфу...

Несравнимо.

Да, мы возимся, барахтаемся, и нам бы выделить самое главное: будет страна - будет будущее. Посмотрите, как сейчас унижаются Армения, Беларусь та же. Полностью сдавшие свои государственные интересы Путину. А мы - плюнули ему в лицо. Почти единственные. С силой. Не сомневаясь в своем выборе.

Они смотрят на нас, "оттуда", и молча напоминают:

- Не подведите. Не капитулируйте. Не занимайтесь ерундой.

Мы же Украинцы.

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Автор
Олена КудренкоОлена Кудренко
Теми
Реформи в УкраїніРосійсько-український конфліктРосійська воєнна загроза
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяУкраїнаБілорусь
Джерело
Джерело:Facebook Олени Кудренко
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lazar galka
lazar galka
Темы интервью украинской националистки коснулся и старейший еженедельник Myśl Polska. В статье этого издания публицист Адам Смех прокомментировал желание «необандеровцев» натравить поляков на Россию: «Эта современная, крайне антикоммунистическая и антисоветская Украина, не моргнув глазом, считает своими земли, полученные, как ни крути, благодаря Сталину от Польши, Венгрии, Чехословакии (Словакии) и Румынии, а польский Львов считает оккупированным Польшей в течение 600 лет, не говоря уже о культе самых кровавых преступников из ОУН-УПА и воспитании на этом культе нынешней украинской молодежи. Это для такой Украины, по мнению наглой г-жи Забужко, мы должны все бросить и идти в поход на Москву. Это чистейшая паранойя».
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Violet Vik
Violet Vik
БРАВО пані Олена! На жаль, маємо совкову більшість у хворому суспільстві. Тих, хто вболіває за державу мало. Більшість - за свою хату і родину. Так склалося, бо ніколи не було української держави і тепер люди дивляться на усе державне з підозрою. Скільки треба часу, щоб більшість стала вболівати за державу? Невідомо...Але для цього треба щоб усе виробництво і земля стало приватним...
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Луговской Николай
Луговской Николай
1 000% правда! Гірка,але правда!!!Підтримую!!!
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