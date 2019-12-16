Мне очень нравится шутка о том, как выглядит Армагеддон XXI века: Социальные сети заблокированы. Интернета тоже нет. На улице паника. Столпотворение.

Люди беспорядочно слоняются по улицам, будто сомнамбулы со своими фотками и заискивающе спрашивают друг у друга: "Тебе нравится?" Некоторые, привыкшие постоянно писать о своем месторасположении, громко выкрикивают: "Я у подножия Бруклинского моста", "недалеко от Фондовой биржи", "возле почтамта", "ратуши", "здания суда" или "парка Колумба". Гуляю по Фултон-молл. Сижу на Атлантик-авеню. Одни носят на подносе только что испеченные брауни, голубцы, пышки и даже кастрюли с гороховым супом и показывает каждому встречному. Другие – флисовых мышей, люстры, дипломы, сертификаты, книги, лопаты и стиральные порошки.

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Народ натыкается на стены, светофоры, газетные киоски. Щурится, будто несколько дней просидел в погребе. Привычно не замечает солнца, ассиметричных луж и львиного зева в кадках. Игнорирует уличного скрипача, наигрывающего мелодию из фильма "Кейт и Лео". Продавцов сладких орехов и кренделей. Губернаторский остров и плантацию ароматных цветов для слепых. Многие полуодетые: в пижамах, в халатах, с зубными щетками во рту. С газетами, тарелками полными дымящихся панкейков и чашками кофе. Они только устроились завтракать, полезли в Facebook, а там тишина.

Я видела, что происходит с людьми на отдыхе, когда в отелях пропадает интернет. На ресепшн стекается целая футбольная команда разъяренных полуголых мужиков, которые не могут полистать ленту в Instagram, поиграть в "танчики" или узнать, что такое "имхо"? Лишний раз поглазеть на Хлою Кардашьян, посмотреть фильм для взрослых или как некоторые уникумы разрезают овощи в полете. Послушать еще раз Despacito. Кое-кто бегает с вытянутой рукой и пытается поймать сеть. Лезет на крышу, на пальму, на луну. Орет басом, фальцетом, благим матом.

Учены прогнозируют, что подобная зависимость может стать эпидемией нынешнего века, так как от этого вируса еще не придумали противоядие. Принц Гарри недавно заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков. Кроме того, с помощью сетей о человеке можно узнать все: и что ел, и куда ездил и что чувствовал, когда смотрел фильм "Джокер"? Результаты анализа крови и вердикт судебного исполнителя? Увидеть всех его друзей и врагов. Бывших, настоящих и даже будущих.

Не спорю, соцсети – незаменимые помощники в бизнесе, но это еще и огромные жадные пауки, питающиеся нашим временем, эмоциями и энергией. И чем больше мы им этого даем, тем больше они требуют. Филиппинцы тратят на интернет общества более четырех часов в день. Индусы – два с половиной. Немцы чуть больше часа и только японцы каких-то сорок пять минут. Как говорилось в одном из фильмов: "Мы жили в деревнях, потом – в городах, теперь будем жить в интернете".

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