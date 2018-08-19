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Армагеддон рухається вглиб: названі регіони України, які накриє стихія

18тЧитати новину російською

До 22 серпня українців очікують нестабільні погодні умови - грози, а місцями град і сильний вітер.

Атмосферна нестійкість спостерігається уздовж смуги з півночі, від Житомирщини, через Київську, Черкаську до Одеської області, куди також потрапляє Вінницька область, розповіла синоптик Наталія Діденко.

За її словами, "фронт може качнути в західному напрямку". А от

Запоріжжя, Крим, Херсон, східні області і більшість центральних чекає суха спекотна погода.

"22 серпня в Україну (крім південної частини) прийде відчутне зниження температури повітря до + 20 + 25 градусів", - додала синоптик.

День Державного прапора України та День Незалежності, за попередніми прогнозами, будуть сонячними і теплими.

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В Україну повертається спека: з'явився прогноз погоди на початок тижня

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, на заході країни в найближчі дні можливі потужні паводки, а в центрі і на півдні - зберігається підвищена (надзвичайний рівень) пожежна небезпека. Нагадаємо, в суботу, 18 серпня, на Київ обрушилася потужна злива, яка призвела до затоплення центральної частини міста. За інформацією користувачів соцмереж, води було по коліно. В окремих місцях авто занурилися по самий капот в воду.

Місце
Україна
Об'єкт
погода
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Это вам за "Механика Погодина". Тупые бараны ещё не уловили связь?
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