Архівний фейк КДБ про українців показали в мережі

В середині 20 століття КДБ намагався посіяти розбрат всередині української діаспори в США, розміщуючи фейкові оголошення з безпідставними звинуваченнями відомих діячів.

Фото одного з таких вкидів оприлюднили на Telegram-каналі UkrDiaspora. Світлина з хибною інформацією датована лютим 1965 року.

"Алярм! Чесні українці США! Бийте ікроїдів-комунофілів. Ними є ось такі наймити Москви. Комітет визволення України. Боївка чесних українців", – написано на табличці зі списком прізвищ українців.

Архівний зразок пропаганди КДБ проти українців. Telegram-канал UkrDiaspora

Як пояснив автор допису, у такий спосіб вороги українців намагалися звинуватити у корупційних зв'язках із посольством СССР знаних діячів, зокрема й членів ОУН.

" Цікавий зразок кагебістської творчості у діаспорі. Мета дуже проста – сіяти недовіру, розбрат, чвари. Нічого не міняється і зараз. Русскіє тролі та наші місцеві ідіоти роблять те саме", – провели паралель у публікації.

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