Архівні фото українок 19-20 століття показали в мережі

У мережі показали унікальні старовинні світлини українок у традиційному національному вбранні. Одне з фото було зроблене наприкінці 19 століття, а друге – у середині 20-го.

Знімки оприлюднили на Telegram-каналі "Розсекречена історія". "Українка. Фото 1898 року", "Львів'янка. 1950 рік", – лаконічно підписали їх.

На картках можна детально роздивитися камізельку, вишиванку, автентичні прикраси та головні убори дівчат. Зазначимо, що під світлиною кінця 19 століття міститься підпис "Малоросіянка". Цей термін тоді вживався як спотворений варіант національності "українець".

У коментарях під дописами люди поділилися захопленням від атмосферних фото, які відображають глибину української культури, та обурилися від засилля російської пропаганди навіть у ті часи.

"А можна прибрати цей ганебний імперський підпис "малоросіянка"? Це ж українка!", "Красива", "Подивіться, туфлі у руці. Береже", "Красуня", "Вродлива", "Яка краса!" – зазначили читачі під кожним із фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у мережі показали красномовне пропагандистське фото часів СРСР, на якому українці в перший рік після Голодомору нібито влаштовували масові пікніки посеред поля.