"Аргентинський кокс доїхав": Цимбалюк їдко відреагував на нахабну вимогу Росії щодо Криму

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відреагував на заяву Росії, про те, що Україна повинна заплатити Кремлю компенсацію за 25 років, які Крим був у її складі.

Своєю думкою поділився він у Facebook. "Війна – це мир. Свобода – це рабство", – написав журналіст.

Користувачі в свою чергу приєдналися до обговорення скандальної заяви, обурюючись вимогами Росії.

Крим

"Аргентинський кокс все таки доїхав", "Моральна і розумова деградація", "Що й казати. Виродки моральні", "Виставляємо претензії за ярмо Російського самодержавства і насильницьке включення України до складу РСР. Скільки там набігло?", "Та що цей сміхдержавний смітник собі дозволяє!" – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк зазначив, що в Росії після п'яти років окупації Криму почали виправдовувати анексію, але вже не згадують пропагандистські штампи про "націоналістів" і "радикалів".

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