|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Аргентинський кокс доїхав": Цимбалюк їдко відреагував на нахабну вимогу Росії щодо Криму

2.2тЧитати матеріал російською

Український журналіст Роман Цимбалюк яскраво відреагував на заяву Росії, про те, що Україна повинна заплатити Кремлю компенсацію за 25 років, які Крим був у її складі.

Своєю думкою поділився він у Facebook. "Війна – це мир. Свобода – це рабство", – написав журналіст.

Користувачі в свою чергу приєдналися до обговорення скандальної заяви, обурюючись вимогами Росії.

Новини
"У дурці все стабільно": мережа висміяла план Росії забрати в України гроші за Крим

Крим

Крим

"Аргентинський кокс все таки доїхав", "Моральна і розумова деградація", "Що й казати. Виродки моральні", "Виставляємо претензії за ярмо Російського самодержавства і насильницьке включення України до складу РСР. Скільки там набігло?", "Та що цей сміхдержавний смітник собі дозволяє!" – написали в коментарях.

"Аргентинський кокс доїхав": Цимбалюк їдко відреагував на нахабну вимогу Росії щодо Криму
"Аргентинський кокс доїхав": Цимбалюк їдко відреагував на нахабну вимогу Росії щодо Криму
"Аргентинський кокс доїхав": Цимбалюк їдко відреагував на нахабну вимогу Росії щодо Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цимбалюк зазначив, що в Росії після п'яти років окупації Криму почали виправдовувати анексію, але вже не згадують пропагандистські штампи про "націоналістів" і "радикалів".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
Теги
Новини КримуНовини Росії
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
3
9
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Украинцев возмутило что вдург с них потребовали оплатить то запустение которое было в Крыму благодаря хохлятской оккупации
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Литвинов Александр
Литвинов Александр
Это очередной пример "супернаглости" по ордынски. Это как насрать под дверь, а потом позвонить и попросить туалетную бумагу.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
andrei andrei
andrei andrei
А Рома-чебурашка то че возбудился? Не ему ж платежку выставят😁
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / думки