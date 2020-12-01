Арестович заявив, що реінтеграція Донбасу вже почалася

Робота з реінтеграції тимчасово окупованих територій ведеться постійно, зокрема, 620 тис. жителів ОРДЛО Україна продовжує виплачувати пенсії.

Про це розповів спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович в етері каналу "Дом". Він нагадав, що повернення окупованого росіянами регіону складається з двох процесів – реінтеграції та деокупації (щоби подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами Арестовича, в процес реінтеграції вже залучені "боротьба за уми та серця, відкриття КПВВ з українського боку, відкриття центрів надання адміністративних послуг".

Для повернення окупованих територій Донбасу "повинні скластися чотири рамки – зовнішньополітична, внутрішньополітична на підконтрольних Україні та на тимчасово окупованих територіях і готовність армії", вважає він.

Повернути вказаний регіон дипломатичним шляхом вийде тоді, коли три будь-які рамки зійдуться, однією, будь-якою з названих, можна знехтувати, наголосив Арестович.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку ексзаступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгія Туки, на реінтеграцію Донбасу до складу України знадобиться три роки, а не 25.