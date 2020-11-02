Арестович прокоментував скандальні слова Резнікова про Донбас

Спікер і радник глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович прокоментував скандальну заяву про Донбас віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Той у програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" на YouTube 31 жовтня назвав Донбас "пухлиною" та "ментально хворою територією", пише "Страна" (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

На думку Арестовича, віцепрем'єр висловився в інтерв'ю як приватна особа, а не як член української делегації в ТКГ.

"Він сказав це як приватна особа. Він же не сказав, мовляв," моя офіційна позиція як члена делегації ТКГ полягає в тому, що...". А якщо уважно подивитися інтерв'ю, то ви побачите, що він не називав Донбас раковою пухлиною. Він висловлювався метафорично. він сказав, що Донбас можна уявити як ракову пухлину, з якої організму потрібно вирішити, що робити: відрізати або займатися терапією. І після цього Рєзніков сказав, що він – за терапію. Якби він сказав, що цю територію потрібно "відрізати" й викинути – це було б погано. Але тут ключове слово – "терапія". І взагалі, є офіційні заяви, а є метафоричні порівняння в неформальній бесіді в ресторані", – уточнив Арестович.

Він наголосив, що нічого страшного в словах Резніков не бачить і не вважає його заяву образливою для жителів Донбасу. Вибачатися віцепрем’єру нема за що, вважає Арестович.

"Це просто фігура мови. Я не бачу в словах Рєзнікова образи жителів Донбасу. Вже як Резніков б'ється за Донбас, дай Бог всім і кожному... Я ж бачу, як він працює. Не бачу, за що йому вибачатися", – зазначив радник.

Він уточнив, що підтримує Рєзнікова в формулюванні: "Донбас – регіон України, важливий і значущий для її загального блага, а його жителі – громадяни України, і ми ніколи про них не забуваємо".

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що, на думку Рєзнікова, тимчасово окупований Донбас ніколи не стане російським – ні ментально, ні економічно.