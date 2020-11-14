Арестович похвалився 33 бойовими виходами в зоні ООС і сімома нагородами

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів про свої 33 бойових виходи в зоні ООС, а також про сім відомчих нагород.

На прохання журналістки телеканалу OBOZREVATEL Христини Бондаренко уточнити цю інформацію відповів відмовою. Він заявив, що це нібито може нашкодити українським військовим, які перебувають в зоні ООС.

Арестович розповів, що ходив на Донбасі за лінію фронту. На уточнювальне питання про його участь в бойовому виході у 2018 році в районі Краматорська відповів, що це була Світлодарська дуга.

"Скажімо так: я не з тих, хто про це розповідає. Про героїчні ці сторінки. Ти перша людина, яка запитала мене про це за сім років моєї публічної діяльності", – сказав спікер.

Він підкреслив, що пам'ятає всі свої бойові виходи.

Журналістка уточнила, що всі відомості про Арестовича мають загальний характер, без будь-якої конкретики, а свідків його бойових заслуг нібито немає.

"Є свідки, але я завжди працював з людьми, які не базікають", – відбив той.

Він також сказав, що має сім відомчих нагород.

"Сьома наздогнала недавно – це іменна вогнепальна зброя", – уточнив спікер української делегації в ТКГ.

На його думку, про те, за що вручені ці нагороди, треба питати начальство.

"А що поганого в тому, щоб сказати, де це було? Як це було?" – поцікавилася журналістка.

"Там просто зараз йде та сама метушня, не треба про це розповідати, де ми і як виходили, це не треба. Може зашкодити хлопцям, які там досі", – відповів Арестович.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Арестович прокоментував скандальну заяву про Донбас віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Той в програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" назвав Донбас "пухлиною" і "ментально хворий територією".