Арестович: Україна не розглядає питання введення миротворців ООН на Донбас

Питання розміщення на Донбасі миротворців Організації Об’єднаних Націй наразі не розглядається.

Про це повідомив на брифінгу радник української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, пише "Прямий". Проте Україна запропонувала вчетверо збільшити склад місії ОБСЄ, уточнив він.

Можливість розміщення миротворців ООН поки що не розглядається, оскільки Росія має право вето в цій організації, тож ситуація може затягнутись ще на рік, уточнив Арестович.

Раніше віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна буде допомога миротворців ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Це питання поки відкладене, але не зняте з порядку денного, сказав він. Урядовець зазначив, що його свого часу обговорювали українські дипломати на рівні Радбезу ООН.

Австрійський дипломат, співпрезидент Віденського центру ICEUR Мартін Сайдік, який протягом 4,5 року був спецпредставником чинного глави ОБСЄ в Україні та в ТКГ, наголошував, що введення миротворчого контингенту ООН на Донбас – не фантастична ідея, однак навіть за її реалізації миротворці мали б на цій території дуже обмежені "повноваження".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в питанні розміщення миротворчого контингенту на Донбасі "гне" свою лінію. Наявність миротворців ООН лише вздовж лінії розмежування з ОРДЛО, як хоче РФ, не приведе до стабілізації ситуації.

Таку думку висловив військовий експерт, учасник миротворчих місій ООН і операцій багатонаціональних коаліційних сил у різних країнах Владислав Волошин. Він переконаний, що ставати між ворожими сторонами не найкращий варіант.