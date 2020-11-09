Арестович озвучив єдиний спосіб вивести російські війська з Донбасу

Є тільки один спосіб вивести російські війська з Донбасу – для цього потрібний наказ президента РФ Володимира Путіна.

Про це заявив радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович в етері телеканалу "Україна 24". Таким чином він прокоментував реалізацію запропонованого Україною єдиного плану щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Вивести російські війська з території Донбасу можна єдиним шляхом – це коли президент Росії Володимир Путін віддасть відповідну команду. Інших шляхів немає. Питання в тому, чи є у нього на це добра воля, тому що в Парижі рік тому він підписав відповідний протокол, чим на вищому рівні нормандської четвірки взяв на себе зобов'язання з врегулювання конфлікту", – сказав він.

За словами радника, росіяни виконують свої зобов’язання лише частково і неохоче.

Арестович пояснив, як Росія може вивести війська при тому, що не визнає їх наявність на Донбасі.

"Путін визнає "відпускників", як мінімум, і вони повинні бути виведені. А "відпускники" – це широка категорія, в їх число входять добровольці й так далі. Нехай їх виводять. Громадян РФ там більше, ніж потрібно. Вони дуже добре знають, що відбувається, і це знають французи, німці, Сполучені Штати. Формулювання завжди можна підібрати. Росія – фахівець з підбирання красивих формулювань, а ми даємо їм можливість для виходу, якщо вони хочуть цим скористатися, вони скористаються", – наголосив він.

Радник української делегації в ТКГ уточнив, що план України щодо врегулювання ситуації на Донбасі, цілком можливо, буде розглянутий на рівні нормандської четвірки.

"Неформально я можу сказати, що цей план буде обговорюватися на наступній зустрічі, яку ми плануємо провести до нового року. Це можливо, якщо Росія виявить добру волю. Рік закінчується, потрібно робити певні висновки, дивитися, що зроблено. Я думаю, що це необхідна зустріч", – сказав Арестович.