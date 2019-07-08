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Арешт відомого українського блогера в Ірані: з'явилися деталі

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Міністерство закордонних справ України доручило посольству в Ірані встановити контакт із заарештованим тревел-блогером Артемом Суріним і надати йому вичерпну правову допомогу.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит OBOZREVATEL. Також в МЗС додали, що справа перебуває на контролі посольства України в Ірані.

Нагадаємо, в Ірані український блогер, мандрівник Артемій Сурін потрапив у неприємну ситуацію. У місті Ардакан він був заарештований через дрон, який був у нього з собою. Судячи з повідомлення на сторінці Артемія, спочатку його тримали у поліцейському відділку, а потім суд за півгодини ухвалив його заарештувати. Чоловіка підозрюють у шпигунській діяльності.

Арешт відомого українського блогера в Ірані: з'явилися деталі

Блогеру намагалися підсунути папір іноземною мовою, але він відмовився його підписувати. Також йому не надали перекладача.

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В кінці червня блогер був у Індії

В кінці червня блогер був у Індії

Instagram Артемія Суріна

Ще восени минулого року Сурін, засновник руху ONE LIFE, вирушив у навколосвітню подорож. Його мета була — перетнути шість континентів, побувати у 35 країнах і все це за 9 місяців.

Останнє його повідомлення в Instagram з'явилося 2 липня. Тоді він був у Пакистані. Він дістався племені довгожителів Хунза, де поспілкувався зі 105-річною мешканкою і розпитав про правила їхнього життя.

Артемій Сурін

Артемій Сурін

Instagram Артемія Суріна

Також його товариш Олександр Нагорний повідомив, що зв'язок із ним був кілька годин тому (близько 10-ї години ранку). Він повідомив, що його везуть до суду арештовувати, у нього відібрали речі і йому дивом вдалося зберегти телефон. Зараз його телефон відключений.

Олександр Кіслун, партнер Артемія, повідомив, що його колегою вже займається посол України в Ірані. Зараз перекладають документи, оскільки вони всі там на фарсі, англійська в офіційних документах не використовується. "Артемій досі у суді містечка Ардакан. МЗС пообіцяв тримати нас у курсі", — повідомив Олександр Кіслун.

Але пізніше на сторінці Артемія з'явилося нове повідомлення. У ньому він пише, що вже знаходиться у в'язниці. Перекладача йому не дають, у нього немає води і їжі, а також йому не дозволяють подзвонити в посольство.

Арешт відомого українського блогера в Ірані: з'явилися деталі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, відомий блогер-десантник, ветеран АТО Валерій Велікжанін, більш відомий як Валерій Ананьєв, під час складної подорожі в Норвегію поранив щоку. Це трапилося, коли він переходив гори.

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Місце
Україна
Теги
подорожіблогерМЗС
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