Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото
Він побачив "жучок", коли приїхав на роботу
Пристрій був під заднім колесом автомобіля
Арахамія викликав поліцію
Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив пристрій стеження на своєму автомобілі.
Про це він 24 жовтня повідомив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними пристрій стеження", – написав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Давид Арахамія заявив, що стадіони можуть стати шпиталями для хворих на COVID-19. Можливо, їх доведеться переобладнати через більш стрімке зростання кількості хворих на коронавірус і для їх лікування.