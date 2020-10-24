Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
23,4 т.

  • Він побачив "жучок", коли приїхав на роботу

  • Пристрій був під заднім колесом автомобіля

  • Арахамія викликав поліцію

Давид Арахамія знайшов у машині 'жучок'

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія виявив пристрій стеження на своєму автомобілі.

Про це він 24 жовтня повідомив на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов із машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток. Викликав поліцію, працює бригада вибухотехніків. За попередніми даними пристрій стеження", – написав він.

Глава парламентської фракції "Слуга народу" знайшов "жучок".
Пристрій стеження був під заднім колесом.
Арахамія знайшов у машині "жучок" для стеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Давид Арахамія заявив, що стадіони можуть стати шпиталями для хворих на COVID-19. Можливо, їх доведеться переобладнати через більш стрімке зростання кількості хворих на коронавірус і для їх лікування.

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