Арахамія заявив, що стадіони можуть стати госпіталями для хворих COVID-19

У найближчі тижні в Україні можливе ще більш стрімке зростання кількості хворих на коронавірус і для їх лікування, можливо, доведеться переобладнати в госпіталі стадіони і казарми.

Про це заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з посиланням на розрахунки епідеміологів в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" увечері в п'ятницю, 23 жовтня.

"Ті прогнози, математичні моделі, які показують лікарі-інфекціоністи, вони просто жахливі. І цілком можливо, що ми вже через кілька тижнів прийдемо до того, що все-таки ці спортивні арени, де зараз проходять якісь концерти, ті ж самі казарми, які, можливо, доведеться звільняти, – стануть цими госпіталями для ізоляції і так далі. Такі ризики дійсно існують", – розповів Арахамія.

Як писав OBOZREVATEL, в Україні оновили зони адаптивного карантину. Нове зонування діятиме з 26 жовтня і протягом наступних двох тижнів.

Але президент Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують.