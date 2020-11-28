Арахамія заявив, що медична система України вже завантажена на 80%

Через епідемію коронавірусу в Україні медична система виявилася завантажена на 80%.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Він зазначив, що зараз владі необхідно знайти правильне рішення щодо карантину, яке не сильно вдарить по економіці і дозволить зберегти життя людей.

"Ми зараз умовно знаходимося в стадії 80%, у нас ще є 20% резерв. І все карантини вихідного дня і локдауни покликані для того, щоб тримати якийсь резерв, щоб не захлинутися", – сказав Арахамія.

Глава фракції зі слів медиків додав, що локдаун потрібно вводити щонайменше на 15 днів.

"Медики кажуть, що для того, щоб повний локдаун спрацював, потрібно щонайменше 15 днів, а бажано – три тижні. І тут треба маневрувати між ударом по економіці і збереженням життів людей", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія заявив, що ліжок в лікарнях поки вистачає, а карантин вихідного дня можуть скорегувати і продовжити, якщо виявиться, що він був неефективним.

Говорячи про локдаун, він зазначив, що передумов для його негайного введення немає.

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