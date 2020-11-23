Арахамія отримав остаточний результат тесту на коронавірус

Повторний тест глави фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії на коронавірус виявився негативним.

Як повідомила "Інтефакс-Україна" прессекретарка фракції Юлія Палійчук, Арахамія почувається добре.

Політик вийде на роботу вже в понеділок, 23 листопада.

Нагадаємо, 20 листопада стало відомо, що Арахамія здав два тести на COVID-19: перший показав позитивний результат, другий – негативний.

Через це він пішов на самоізоляцію, працював дистанційно й чекав результатів ще одного тесту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Офісу президента України Андрій Єрмак вилікувався від коронавірусу.